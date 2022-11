Πυροβολισμό στο πόδι δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Καν, κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το Sky News, οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού κάνουν λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» εναντίον του.

Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του πολιτικού και διεθνούς παίκτη του κρίκετ, ενώ πραγματοποιούσε ομιλία σε συγκέντρωση στο Γουαζιραμπάντ.

Η ομάδα ασφαλείας του Καν τον απομάκρυνε άμεσα από το σημείο, ενώ όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, δεν απειλείται η ζωή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε πριν από έξι ημέρες να διανύσει με τα πόδια την απόσταση από τη Λαχόρη στο Ισλαμαμπάντ, σε μια προσπάθεια να πιέσει πολιτικά την τωρινή κυβέρνηση του Πακιστάν για πρόωρες εκλογές.

Σύμφωνα με το Sky News, μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει την σημερινή του ομιλία, ενώ δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου του είχε μόλις πάρει συνέντευξη για τις απειλές που δέχεται.

Ο ίδιος, ωστόσο, περιέγραψε την πορεία του ως «ειρηνική διαμαρτυρία».

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο… Προκλήθηκε πανικός, ο κόσμος έφευγε βιαστικά. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε» τόνισε η δημοσιογράφος Κορντέλια Λιντς.

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφος από το Πακιστάν, δημοσιεύει βίντεο και εικόνες, τα οποία όπως ισχυρίζεται απεικονίζουν τόσο τον τραυματισμένο πρώην πρωθυπουργό, όσο και τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης.

Μέχρι στιγμής η αυθεντικότητα των βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Arrest him and keep him in the custody of KP police for the investigation. pic.twitter.com/n3ghQFdw6I

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022