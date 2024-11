Εξαφανίστηκε η ηθοποιός του «Gossip Girl» Σανέλ Μάγια Μπανκς

Η οικογένεια της Σανέλ Μάγια Μπανκς αναζητά απεγνωσμένα την ηθοποιό μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της στο Λος Άντζελες πριν από δύο εβδομάδες . Μάλιστα, σύμφωνα με την οικογένεια της ηθοποιού ο σύζυγός της δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.

Η οικογένεια της Μπανκς, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, Τζούντι Σιν, και της ξαδέλφης της, Ντανιέλ Τόρι Σιν, έχουν πετάξει στη Νότια Καλιφόρνια για να βοηθήσουν στην αναζήτηση.

