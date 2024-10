Πιρς Μόργκαν: Ζήτησε συγγνώμη από τους Jay-Z και Μπιγιονσέ για όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του εις βάρος τους

Ο Πιρς Μόργκαν ζήτησε συγγνώμη από την Μπιγιονσέ και τον Jay-Z μετά από κάποιους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την Τζάγκουαρ Ράιτ εναντίον τους στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», την οποία παρουσιάζει στο YouTube.

Η τραγουδίτρια Ράιτ εμφανίστηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν την περασμένη εβδομάδα, για να συζητήσει τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του μεγιστάνα της ραπ, Sean «Diddy» Combs. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ράιτ αναφέρθηκε στον Jay-Z, για λογαριασμό του οποίου εργάστηκε στο παρελθόν, ως «τέρας», ενώ χαρακτήρισε τον ίδιο και την Μπιγιονσέ ως «μοχθηρό ζευγάρι». Ισχυρίστηκε ότι ο Jay-Z είχε δεσμούς με τον P-Diddy και άλλους, διατυπώνοντας σοβαρές κατηγορίες τόσο κατά του Jay-Z όσο και της Μπιγιονσέ.

Κατά το τέλος των δηλώσεων, ο Βρετανός δημοσιογράφος εξέδωσε μια απολογία στην οποία ανέφερε: «Οι δικηγόροι τους επικοινώνησαν μαζί μας για να μας πουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν εντελώς ψευδείς και δεν έχουν καμία βάση. Και ως εκ τούτου συμμορφωθήκαμε με το νομικό αίτημα να τους κόψουμε από την αρχική συνέντευξη. Η επεξεργασία συνεντεύξεων δεν είναι κάτι που κάνουμε ελαφρά τη καρδία σε μια εκπομπή που ονομάζεται ‘Uncensored’. Αλλά, όπως οι παροιμιώδεις κραυγές φωτιάς σε ένα γεμάτο θέατρο, υπάρχουν και για εμάς νομικά όρια. Και ζητάμε συγγνώμη από τον Jay-Z και την Μπιγιονσέ».

Beyoncé & Jay Z’s lawyers got Pierce Morgan to issue an apology and retraction on his “Uncensored” show after he allowed a deranged woman come on and spew falsehoods about them.

