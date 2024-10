«Οι γυμνές εμφανίσεις της δεν αρκούν»: Για αυτό τον λόγο ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι έκαναν ότι χωρίζουν;

Ήταν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν η είδηση του επικείμενου χωρισμού ανάμεσα στον Κάνιε Γουέστ και τη Μπιάνκα Σενσόρι άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρχισαν να γίνονται γνωστοί και οι λόγοι αυτής της απόφασης.

Από τη μια ο σούπερ σταρ της χιπ-χοπ σκηνής θεωρούσε ότι η σύζυγός του δεν βρίσκεται στο πλευρό του όπως παλιά. Από την άλλη, το γνωστό μοντέλο έμοιαζε να έχει κουραστεί από τα καπρίτσια του. Και ξαφνικά, 24 ώρες μετά, οι δυο τους εμφανίζονται χέρι-χέρι και χαμογελαστοί στο Τόκιο, βάζοντας τέλος στις όποιες φήμες.

Μια εικόνα που εκνεύρισε την οικογένεια της Σενσόρι και έκανε πολλούς να καταλάβουν γιατί κυκλοφόρησε αυτή η είδηση: ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Ο Κάνιε Γουέστ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, έκανε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει το 11ο άλμπουμ του, με τίτλο «Bully» και χρειαζόταν να γίνει λίγο ντόρος γύρω από το όνομά του.

From a lewd act on a boat to explicit outfits and now a fake divorce: All of Kanye West and Bianca Censori’s ridiculous antics as they are branded ‘attention-grabbing narcissists’ https://t.co/hYV2E6WFuY pic.twitter.com/EhjKryFwVM

— Mail+ (@DailyMailUK) October 9, 2024