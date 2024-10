Αυτός είναι ο αληθινός λόγος του χωρισμού του Κάνιε Γουέστ και της Μπιάνκα Σενσόρι;

Ήταν Δεκέμβριος του 2022 όταν έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκε την Μπιάνκα Σενσόρι σε μια ιδιωτική τελετή στο Μπέρβελι Χιλς. Ωστόσο, επειδή ο 47χρονος ράπερ δεν κάνει ποτέ κάτι με φυσιολογικό τρόπο, έτσι και αυτή η κίνησή του φάνηκε από νωρίς ότι θα ήταν επεισοδιακή.

Αρχικά υπήρχε η υποψία ότι η τελετή δεν ήταν νόμιμη, καθώς δεν είχαν βγάλει άδεια γάμου. Στη συνέχεια ήταν η σταδιακή μεταμόρφωση της 29χρονης σε μια πιο… Κιμ Καρντάσιαν εκδοχή που έδειχνε να αρέσει περισσότερο στον Κάνιε Γουέστ. Για να έρθουν σε όλα αυτά να προστεθούν οι διάφορες σκανδαλώδεις εμφανίσεις τους – ποιος ξεχνάει τον χαμό που προκάλεσαν το 2023 στη Βενετία, όταν η Σινσόρι φέρεται να έκανε στοματικό σεξ στον Γουέστ μέσα σε ένα πλωτό ταξί;

Όπως ήταν αναμενόμενο τα άρθρα άρχισαν να ασχολούνται όλο και περισσότερο μαζί τους, αλλά και να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί στην Μπιάνκα Σενσόρι και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας τουλάχιστον, όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι οι δυο τους έχουν πάρει την απόφαση να χωρίσουν. Ή τουλάχιστον είναι πιο κοντά από ποτέ στο διαζύγιο. Και λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να αποκαλύπτονται και οι αληθινοί λόγοι για αυτή τους την κίνηση.

Kanye West and Bianca Censori ‘split’ amid rumours rapper is ‘ready for divorce’https://t.co/D8mM7yvCKP

— The Daily Record (@Daily_Record) October 7, 2024