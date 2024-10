Τίτλοι τέλους για τους Κάνιε Γουέστ και Μπιάνκα Σενσόρι- Το ζευγάρι οδεύει προς το διαζύγιο

Ο Κάνιε Γουέστ συχνά απασχολεί τα Μέσα Ενημέρωσης λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στις συντρόφους και συζύγους του. Πριν λίγους μήνες, φήμες έλεγαν πως η Μπιάνκα Σενσόρι, νυν σύζυγος του ράπερ, δεν τον αντέχει σε βαθμό που πίνει για συνυπάρξει μαζί του.

Κατά πως φαίνεται, τελικά, οι δυο τους οδεύουν προς το διαζύγιο μετά από λιγότερο από δύο χρόνια γάμου. Το ζευγάρι – που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 – περνάει δύσκολες στιγμές, σύμφωνα με το TMZ. Το πρακτορείο ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο αμφιλεγόμενος ράπερ και η 29χρονη αρχιτέκτονας έχουν πει στον στενό τους κύκλο ότι χώρισαν πριν από μερικές εβδομάδες.

Kanye West and Bianca Censori heading for divorce after less than 2 years of marriage: report https://t.co/GovczILuSU pic.twitter.com/owwcqk3BY6

— Page Six (@PageSix) October 7, 2024