Sean «Diddy» Combs: Κατηγορεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ για διαρροή του βίντεο με τον ξυλοδαρμό της Cassie

Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι νέο σε σχέση με την υπόθεση του Sean «Diddy» Combs. Αυτή τη φόρα ο ράπερ ισχυρίζεται πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ και συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διέρρευσε το βίντεο που επιτίθεται στην πρώην σύντροφό του, Cassie.

Sean «Diddy» Combs claims that the Department of Homeland Security leaked the video of him allegedly assaulting his ex Cassie in 2016 in hopes to «undermine» the rapper’s «right to a fair trial.» https://t.co/ohMr71stpW

