Η Σαουδική Αραβία δημιουργεί μια διεθνή συμμαχία με στόχο να προωθήσει τη λύση των δύο κρατών για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η συμμαχία περιλαμβάνει μια σειρά από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καθώς και ευρωπαίους εταίρους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να διευκρινίζει ποιες χώρες έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι οι πρώτες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ριάντ και τις Βρυξέλλες.

With @FaisalbinFarhan, @arableague_gs @OIC_OCI Contact Group & Norway, we gathered a large number of the UN membership to launch the Global Alliance for the implementation of the two-State solution.

We will hold first follow-up meetings in Riyadh & Brussels. pic.twitter.com/03fao5uhaK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 27, 2024