Η Τέιλορ Σουίφτ θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρο των ΗΠΑ – Και τώρα τι;

Το πρώτο τηλεοπτικό debate των Χάρις – Τραμπ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης αφήνοντας πίσω του μία… Τέιλορ Σουίφτ να δηλώνει ξεκάθαρα πως στηρίζει και θα ψηφίσει για πρόεδρο των ΗΠΑ την Κάμαλα Χάρις.

Ναι, σωστά καταλάβατε. Το γεγονός ότι η pop star τοποθετήθηκε σχετικά με τις επερχόμενες αμερικάνικες εκλογές είχε και έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσα είπαν οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι.

«Έχει αυτόν τον αντίκτυπο σε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιεί τη φωνή της, πράγμα που χαίρομαι πολύ που έκανε. Είμαι αισιόδοξη ότι αυτό θα βοηθήσει στην προώθηση της εγγραφής ψηφοφόρων και θα ωθήσει περισσότερους ανθρώπους να βγουν έξω και να μιλήσουν», δηλώνει η 19χρονη Al-Saigh από τη Βιρτζίνια, θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του debate έκανε μία μακροσκελής ανάρτηση στο Instagram εκθειάζοντας τόσο την εμφάνιση της Κάμαλα Χάρις, όσο και τον υποψήφιο σύντροφό της Τιμ Γουόλς.

«Νομίζω ότι είναι μια σταθερή, ταλαντούχα ηγέτιδα και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα σε αυτή τη χώρα αν μας οδηγεί η ηρεμία και όχι το χάος», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ για τη Harris. «Ενθαρρύνθηκα και εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από την επιλογή του υποψήφιου συντρόφου της Tim Walz», έγραψε.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Τώρα όμως υπάρχει ένα ερώτημα στο μυαλό πολλών: έχει κάποια σημασία όλο αυτό;

Αν και είναι δύσκολο να μετρηθεί ο αντίκτυπος της στήριξης διασημοτήτων, αφού η Τέιλορ Σουίφτ ενθάρρυνε τους θαυμαστές της να ψηφίσουν το 2023, το Vote.org κατέγραψε περισσότερες από 35.000 εγγραφές σε μία μόνο ημέρα. Η Al-Saigh εγγράφηκε για πρώτη φορά να ψηφίσει επειδή η Τέιλορ Σουίφτ είχε δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο εγγραφής ψηφοφόρων στο instagram story της.

Τον Ιανουάριο, δημοσκόπηση που διεξήχθη για το Newsweek διαπίστωσε ότι το 18% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι είναι «πιο πιθανό» ή «σημαντικά πιο πιθανό» να ψηφίσει έναν υποψήφιο που υποστηρίζει η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ το 17% δηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό.

Η υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ είναι πιθανό να έχει ιδιαίτερη επιρροή μεταξύ των Αμερικανών κάτω των 35 ετών, καθώς περίπου το 30% αυτής της ομάδας δηλώνει ότι είναι πιο πιθανό να ψηφίσει κάποιον που υποστηρίζει η pop star. Περισσότεροι από τους μισούς από τους πιο φανατικούς θαυμαστές της ταυτίζονται ήδη με τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult του 2023. Το άλλο μισό των θαυμαστών της μοιράζεται εξίσου μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και ανεξάρτητων.

Η οργάνωση «Swifties for Kamala» η οποία προσπαθεί να κινητοποιήσει τους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ και έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 150.000 δολάρια για την εκστρατεία της Χάρις, πανηγύρισε για την υποστήριξη.

«Ξέραμε ότι θα μιλούσε όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή και είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε τον αγώνα», ανέφερε σε δήλωσή της η Irene Kim, συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης. «Οι Swifties είναι μια διαφορετική ομάδα. Αυτό είναι που ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ μας και διαμορφώνει τις κοινές μας αξίες», τόνισε η ίδια.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, απέρριψε την υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ. «Πιθανότατα θα πληρώσει ένα τίμημα γι’ αυτό στην αγορά», δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή Fox & Friends.

Ο Matt Gaetz, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, δήλωσε ότι αν και του αρέσει η μουσική της Τέιλορ Σουίφτ, θέλει «να ζει σε έναν κόσμο όπου οι φιλελεύθεροι κάνουν την τέχνη μου και οι συντηρητικοί τους νόμους μου».

Η 35χρονη Jasmine Amussen, Δημοκρατική στην πολιτεία της Τζόρτζια, η οποία είχε απαντήσει προηγουμένως σε έρευνα του Guardian σχετικά με την πολιτική δύναμη της Τέιλορ Σουίφτ, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την αναφορά της μουσικού στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χρησιμοποίησε εικόνες της ποπ σταρ που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη για να υπονοήσει ψευδώς ότι τον είχε υποστηρίξει.

«Πραγματικά μου ξύπνησε τους φόβους μου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της διασποράς παραπληροφόρησης», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στην ανάρτησή της στο Instagram.

«Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, ειδικά οι νέες γυναίκες, είναι πραγματικά αηδιασμένοι και τρομοκρατημένοι από τέτοια πράγματα», δήλωσε η Amussen.

«Για τους ανθρώπους που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στο Διαδίκτυο και που έχουν βιώσει πολλά αρνητικά πράγματα σχετικά με το να είναι εκτεθειμένοι σε αυτό, όπως το revenge porn και τις ιστοσελίδες Nudify και άλλα τέτοια πράγματα, νομίζω το ότι το είπε έτσι σήμαινε πραγματικά κάτι».

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέγραψε την ανάρτησή της ως «Taylor Swift, Childless Cat Lady» – μια αναφορά στα σχόλια του υποψήφιου συντρόφου του Τραμπ, JD Vance, που υποτιμούσε τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά. Λίγο αργότερα, ο Έλον Μασκ, υποστηρικτής του Τραμπ, απάντησε με ένα tweet που προκάλεσε ευρεία καταδίκη.

«Ωραία Τέιλορ … κέρδισες … θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024