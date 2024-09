Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο συνετρίβη το Σάββατο στην Λετονία έφερε εκρηκτικά, που πιθανότατα προορίζονταν για την Ουκρανία, όταν εισήλθε στον εναέριο της χώρο, δήλωσαν σήμερα Λετονοί αξιωματούχοι.

Ρουμανία και Λετονία, δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία στα δυόμιση χρόνια πολέμου με την Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν τα περιστατικά με τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συνετρίβησαν αφότου παραβίασαν τον εναέριο τους χώρο.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπεσε στο έδαφος της Λετονίας, ήταν ιρανικής κατασκευής, τύπου Shahed, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο διοικητής των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων αντιστράτηγος Λεόνιντς Κάλνινς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό ιστότοπο Delfi της Λετονίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση από τους Moscow Times:

Latvia’s armed forces said the Russian drone that crashed on the Baltic state’s territory was an Iranian-designed Shahed equipped with explosives.https://t.co/Eczis3gxLL

— The Moscow Times (@MoscowTimes) September 9, 2024