Η Ουκρανία έπληξε με drone αποθήκη πυρομαχικών στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ουκρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτοντας ότι το Κίεβο εκτιμά ότι η αποθήκη αυτή χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά πυρομαχικών και εξοπλισμού στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Αλεξάντρ Γκούσεφ, κυβερνήτης της Βορονέζ, επεσήμανε στο Telegram ότι «εκρηκτικά αντικείμενα» πυροδοτήθηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Οστορογκόζκι.

❗️JUST IN: North Korean missiles likely destroyed in Voronezh region of Russia

Andriy Kovalenko, head of the Center for Combating Disinformation in Ukraine, reported.

According to him, «the same fate awaits Iranian missiles.» pic.twitter.com/l1envICiS5

— NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2024