London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα 30 χρόνια μουσικής του πορείας, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο London Palladium χαρίζοντας στο κοινό του Λονδίνου μια συγκλονιστική μουσική εμπειρία.

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, χιλιάδες θαυμαστές από κάθε γωνιά του κόσμου έδωσαν δυναμικό «παρών» στο ιστορικό θέατρο του Λονδίνου, σε μια sold-out βραδιά του αγαπημένου τραγουδιστή γεμάτη συναίσθημα, ένταση και αυθεντική ελληνική ψυχή.

<br />

Ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα, ενώ δεν έλειψαν οι διαχρονικές του επιτυχίες που έχουν σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς, ερμήνευσε το «My Way», ενώ μαζί με τη Στεφανία Ρίζου χάρισαν ένα μοναδικό ντουέτο με το «All Alone Am I/Μη τον ρωτάς τον ουρανό», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

<br />

Το φινάλε ήταν εκρηκτικό: με το «Συρτάκι» κατάφερε να ξεσηκώσει ολόκληρο το θέατρο, κάνοντας το κοινό να σηκωθεί όρθιο και να χορεύει στους ρυθμούς της Ελλάδας, μετατρέποντας το London Palladium σε μια μεγάλη γιορτή.

Στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός του Υβόννη, οικογένεια και φίλοι, μοιραζόμενοι μαζί του αυτή τη σπουδαία στιγμή της καριέρας του.

<br />

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε παραγωγή των Galaxias Live Productions και JY Productions, οι οποίες φρόντισαν για μια άρτια και υψηλών προδιαγραφών διοργάνωση.

<br />

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς γιορτάζει 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη μουσική. Επόμενος σταθμός της διεθνούς του περιοδείας είναι η Κωνσταντινούπολη, στις 2 Μαΐου, ενώ συνεχίζει τις συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του στο NOX στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δυναμική και την αδιαμφισβήτητη αγάπη του κοινού.

Μια βραδιά στο Λονδίνο που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως όπου κι αν βρεθεί, ο Αντώνης Ρέμος ξέρει να δημιουργεί στιγμές που μένουν για πάντα.

Photo credits: Παντελής Ντζιάλας

Video credits: Galaxias Live Productions