Ολυμπιακός: Αντίπαλός του η Οχρίδα στα προημιτελικά του EHF European Cup
Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για τα προημιτελικά του EHF European Cup και θα είναι η GRK Ohrid (Οχρίδα) από τη Βόρεια Μακεδονία.
- Ποιες αβεβαιότητες αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός του 2026
- Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού
- Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα
- Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του EHF European Cup για την προημιτελική φάση και ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του!
Στην προημιτελική φάση, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ στη διοργάνωση, την Οχρίδα (GRK Ohrid), με πρώτο ματς στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στις 28-29/3 και ρεβάνς στην Βόρεια Μακεδονία, μια εβδομάδα μετά (4-5/4).
Σε περίπτωση πρόκρισης στα ημιτελικά του EHF European Cup, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Πιβοβάρνα Λάτσκο (Σλοβενία)-Μπουζάου (Ρουμανία).
Η προημιτελική φάση του EHF European Cup:
Ταταμπάνια (Ουγγαρία)-Νιλουφέρ (Τουρκία)
Τσέλιε Πιβοβάρνα Λάσκο (Σλοβενία)-Μπουζάου (Ρουμανία)
Ιζβιντατς (Βοσνία)-Κάρβινα (Τσεχία)
Ολυμπιακός-Οχρίδα (Βόρεια Μακεδονία)
- Ολυμπιακός: Αντίπαλός του η Οχρίδα στα προημιτελικά του EHF European Cup
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για τον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν
- Serie A: Έβγαλαν στη σέντρα διαιτητές για λάθος κατά της Νάπολι
- Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
- Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
- Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
- Ολυμπιακός: Οι οπαδοί του «έντυσαν» το Λεβερκούζεν στα «ερυθρόλευκα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις