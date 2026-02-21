Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει ακάθεκτος το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο EHF European Cup στο χάντμπολ!

Μία εβδομάδα μετά την εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη με σκορ 39-30 στο Κλειστό της Ηλιούπολης, οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν τις νίκες τους επί της BK-46 καθώς πέρασαν από το Κάρις της Φινλανδίας με σκορ 31-25 και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την «8άδα» της διοργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 3-2, αλλά με 4-0 σερί και γκολ του Κιουν (12:09), ξέφυγε με 6-3. Με σκόρερ τον Μάνθο, στο 15ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (4-8), με τους Τσαναξίδη (19:39) και Μιχαηλίδη (21:19) να διατηρούν το +4 (7-11, 8-12). Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 12-10, με τον Πασσιά να σκοράρει, στο 27:26, διαμορφώνοντας το 13-10 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, στο 35ο λεπτό, ο Θρύλος «απομακρύνθηκε» με +6 (12-18), με γκολ του Πασσιά, ενώ στο 38:10, ο Κανδύλας «έγραψε» το 21-15. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Πασσιά να «βρίσκει» ξανά δίχτυα, για το 25-20, στο 45ο λεπτό. Στο 48:39, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +7 (20-27), με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εσκαλόνα και επικράτησε με 31-26, με γκολ του Μάνθου (59:40).

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 4-8, 7-11, 9-12, 10-13 (ημιχ.) 12-17, 18-22, 20-25, 21-27, 23-29, 25-31

ΒΚ-46 (Αντρέας Ρόνμπεργκ): Χέινονεν, Σκίμπα 3, Σιόμαν 1, Λόφγκρεν 2, Κάρλσον, Ρος, Γιόναθαν Σιόμπλομ, Λούντκβιστ, Βίκστρομ, Ιβάν Ρος 4, Χένρικσον 7, Σάκινεν 5, Πραλ, Νόρντλουντ 1, Αχτόλα, Σκέρμπακ 2

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Εσκαλόνα 3, Κουν 5, Βίντα, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 4, Ίβιτς 3, Μορένο 1, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4, Νικολίνταης

Διαιτητές: Λάινους Χάρντεγκερ-Σιμόν Χάρντεγκερ (Ελβετία), Παρατηρητής: Κεν Καρντόσο (Δανία), Δίλεπτα: 4/6, Πέναλτι: 2/2-3/3