Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Β-Κ 46 39-30: Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους Πειραιώτες!
Άλλα Αθλήματα 14 Φεβρουαρίου 2026, 20:10

Ολυμπιακός – Β-Κ 46 39-30: Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους Πειραιώτες!

Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και έκανε μεγάλο πρώτο βήμα πρόκρισης στους «8» του EHF European Cup, νικώντας τη ΒΚ-46 με σκορ 39-30 στην Ηλιούπολη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 39-30 της B-K 46 στο Κλειστό της Ηλιούπολης κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «8» του EHF European Cup, στο χάντμπολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά εξ αρχής κι έβαλαν γερές βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους και «χτίζοντας» σταδιακά μια σημαντική διαφορά. Με συνέπεια στην άμυνα, ταχύτητα στον αιφνιδιασμό και πολλές επιθετικές λύσεις, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλάνι  αύξησε το προβάδισμά της μέχρι το +11 (24-13), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και το προβάδισμα για την πρόκριση. Πρώτος σκόρερ ο Σάββας, με 12 γκολ.

Αυτή η πολύ καλή εμφάνιση έρχεται να προστεθεί στην κατάκτηση του  Κυπέλλου Ελλάδας στον πρόσφατο τελικό με την ΑΕΚ και πλέον οι Πειραιώτες έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς του επόμενου Σαββάτου (21/2, 16:00) στην Φινλανδία.

Συν +11 (24-13) στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με γκολ του Τσαναξίδη, όμως η ΒΚ-46 αντέδρασε και πήρε προσωρινό προβάδισμα (2-3) στο πρώτο πεντάλεπτο. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων», ωστόσο, ήταν άμεση και εμφατική, καθώς με ένα σερί 4-0 άλλαξαν πλήρως τη ροή του αγώνα. Ο Κουν ισοφάρισε, ο Σουρτζιέλ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια έδωσε το προβάδισμα (4-3), ο Κανέτε αύξησε τη διαφορά και ο Τσαναξίδης, σκοράροντας στον αιφνιδιασμό, διαμόρφωσε το 6-3 στο 10’, βάζοντας από νωρίς τον Ολυμπιακό σε θέση ελέγχου. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά, όμως οι Πειραιώτες διατήρησαν τον επιθετικό τους ρυθμό, με τον Κουν να βρίσκει ξανά δίχτυα και τον Μάνθο να σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 8-5, ενώ λίγο αργότερα ο πάλι ο Κουνε πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό τέρμα για το 9-6 (13’). Ο Κανέτε, με το γκολ για το 10-6, ανέβασε τη διαφορά στο +4, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική κυριαρχία των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι συνέχισαν με την ίδια ένταση και έφτασαν στο 12-7 στο 17’, με τον Σάββα να ολοκληρώνει ένα διάστημα πλήρους ελέγχου για την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια ένταση και μετά το 12-7, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά. Ο Μάνθος έδωσε το έναυσμα για το νέο ξέσπασμα, γράφοντας το 13-9 (20’), ενώ ο Ίβιτς ανέβασε τη διαφορά στο +5 (14-9 στο 20’). Ο Σάββας συνέχισε να αποτελεί σταθερή επιθετική λύση, διαμορφώνοντας το 15-9, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν προσωρινά. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν και πάλι άμεση και εμφατική: ο Μιχαηλίδης έκανε το 16-10, ο Τζίμπουλας με γκολ στον αιφνιδιασμό ανέβασε τη διαφορά στο +7 (17-10, 22’), ενώ ο Βίντα, επίσης στο ανοιχτό γήπεδο, διαμόρφωσε το 18-10, δίνοντας διαστάσεις κυριαρχίας. Με την ψυχολογία πλέον ξεκάθαρα υπέρ τους, οι Πειραιώτες συνέχισαν να «χτυπούν» με συνέπεια στην επίθεση, με τον Σάββα να σκοράρει δύο ακόμη φορές για το 19-11 και το 20-11 στο 25’, συνεχίζοντας ένα επιβλητικό αγωνιστικό διάστημα, στο οποίο ο Ολυμπιακός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη συνέχεια, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Ο Πασσιάς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 21-12 στο 25’, ενώ ο Μιχαηλίδης, στον αιφνιδιασμό, πέτυχε το 22-13 στο 27’, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή των «ερυθρόλευκων» και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο ίδιος σκόραρε ξανά ένα λεπτό αργότερα για το 23-13, δίνοντας για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (+10) στον Ολυμπιακό, με την πίεση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας του Τριλίνι να κορυφώνονται στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Σάββας, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 29’, διαμόρφωσε το 24-13 (+11), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε ένα επιβλητικό πρώτο ημίχρονο για τους «ερυθρόλευκους», που κυριάρχησαν σε άμυνα και επίθεση, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για τη συνέχεια…

Ήλεγξε απόλυτα τον ρυθμό

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με την ίδια συγκέντρωση, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Μετά το 24-15 των φιλοξενούμενων, ο Σάββας απάντησε άμεσα για το 25-15 στο 32’, ενώ ο Κανέτε, ένα λεπτό αργότερα, ανέβασε το προβάδισμα στο 26-15, επαναφέροντας τη διαφορά στο +11. Οι Φινλανδοί μείωσαν προσωρινά, όμως ο Σάββας συνέχισε να οδηγεί επιθετικά τους «ερυθρόλευκους», διαμορφώνοντας το 27-16 στο 35’. Στο 36’, ο Ολυμπιακός έχασε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, με τη ΒΚ-46 να εκμεταλλεύεται τη συγκυρία και να μειώνει σε 27-18 με πέναλτι. Ωστόσο, η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση, με τον Κουν να σκοράρει με νέο δυνατό σουτ για το 28-18, πριν ο Σάββας, πετύχει δύο ακόμη διαδοχικά τέρματα για το 29-19 και το 30-19 στο 39’, διατηρώντας τον Ολυμπιακό σε απόλυτη θέση κυριαρχίας.

Η ΒΚ-46 προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ένα μικρό διάστημα χαλάρωσης, μειώνοντας αρχικά με πέναλτι σε 30-20 στο 40’ και φτάνοντας μέχρι το 30-22 στο 41’, επιχειρώντας να ρίξει τη διαφορά. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν, όμως, άμεση και καθοριστική, με τον Βίντα να σκοράρει για το 31-22, τον Κανέτε με νέο τέρμα να πετυχαίνει το 32-23 στο 43’, ενώ ο Βίντα και πάλι βρήκε δίχτυα για το 33-24 στο 45’. Ο Πασσιάς, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα (45:15), ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 34-24 επαναφέροντας τη διψήφια διαφορά και ο Κανέτε τη διεύρυνε εκ νέου στο +11 για το 35-24 στο 47’. Με εξαιρετική τέρμα του Κουν ο Θρύλος πήγε για πρώτη φορά στο +12 για το 36-24 (48’) που μαρτυρούσε ότι έλεγχε απόλυτα το ματς. Στα λεπτά που ακολούθησαν ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το υπέρ του προβάδισμα πήγε στο 38-27 (53’) και στο 39-27 με δυο γκολ του Σάββα (55’) για να φτάσει στην επικράτηση με το τελικό 39-30.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-4, 10-7, 15-9, 20-12, 24-13 (ημιχ.) 27-17, 30-20, 33-24, 36-25, 39-27, 39-30

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλάνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κουν 6, Βίντα 3, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς 1, Μορένο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 12

ΒΚ-46 (Ανδρέας Ρόνμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 7, Σιόμαν 1, Λόφγκρεν, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρος 4, Σιόμπλομ, Βίκστρομ, Ιβάν Ρος 1, Χένρικσον 6, Σάκκινεν 10, Ντόρντλουντ, Σχέρμπακ 1

Διαιτητές: Ντι Ντομένικο-Φορνασιέρ (Ιταλία), Κόκκινη κάρτα: Μιχαηλίδης (35:42), Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/4-2/2

«Με αυτοπεποίθηση και στην Φινλανδία, φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων»

Δηλώσεις:

Ρικάρντο Τριλίνι: «Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, σήμερα κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν… καταλάβαμε ότι στην Ευρώπη είναι σημαντικό να… τελειώνεις τον αντίπαλο. Ειλικρινά, η διαφορά των εννιά γκολ αντικατοπτρίζει τη διαφορά επιπέδου ανάμεσα σε εμάς και αυτούς και συνεχίζουμε».

Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε: «Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι στην αρχή, αλλά καταφέραμε να το φέρουμε στα μέτρα μας, ευτυχώς γρήγορα. Πιστεύω, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια λίγο μεγαλύτερη διαφορά! Οπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα και μπορούμε να πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση στην Φινλανδία».

