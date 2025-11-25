Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του EHF European Cup

Γνωστή έγινε η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή στη φάση των «16» του EHF European Cup στο χάντμπολ ανδρών, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ΒΚ-46 από τη Φινλανδία. Η αντίπαλος των πρωταθλητών Ελλάδας βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της χώρας της με το απόλυτο 10/10, ενώ παράλληλα είναι η πολυνίκης του θεσμού, έχοντας αναδειχτεί 23 φορές πρωταθλήτρια Φινλανδίας.

Πρώτο ματς στην Ηλιούπολη τον Φεβρουάριο

Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στην Ηλιούπολη στις 14-15 Φεβρουαρίου του 2026, ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Φινλανδία στις 21-22 του ίδιου μήνα για τη ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Κάρις.