Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός έκανε νικηφόρο πέρασμα και από την έδρα της Κασάνο στην Ιταλία, καθώς επικράτησε με 29-26 και προκρίθηκε στους «16» του EHF European Cup με δύο νίκες.

Υπενθυμίζεται, ότι στην πρώτη «μάχη» των «32» της διοργάνωσης, στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, οι Πειραιώτες νίκησαν την ιταλική ομάδα με πέντε γκολ (25-20).

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κανιέτε με εννιά γκολ, ενώ πέντεσημείωσε ο Σλίσκοβιτς).

Αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» στο ματς με… κολλημένο το πόδι στο «γκάζι», αφού προηγήθηκε με 6-0 και 7-1, με τέρματα των Τζίμπουλα (9:19) και Εσκαλόνα (11:16). Στο 15ο λεπτό, ο Κανιέτε έδωσε «αέρα» +7 (3-10), με τον Σλίσκοβιτς (22:43) να «γράφει» το +8 (5-13).

Οι γηπεδούχοι μείωσαν, για το 16-10 του ημιχρόνου. Δυνατά ξεκίνησαν και στο δεύτερο μέρος οι πρωταθλητές Ελλάδας και στο 32ο λεπτό, «ανέβηκαν» ξανά στο +7 (10-17). Οι Ιταλοί μείωσαν σε 20-16, 25-22 και 26-24, με τον Εσκαλόνα να κάνει το 28-24, στο 57:46. Η Κασάνο πλησίασε ξανά (26-28), αλλά ο Μπάρος, στο 59:29, διαμόρφωσε το τελικό 29-26 των «ερυθρόλευκων».

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 0-6, 3-9, 4-11, 6-13, 10-16 (ημχ.) 11-17, 14-19, 17-22, 21-25, 23-26, 26-29

Κασάνο (Ματέο Μπελότι): Λάζαρι 3, Φαντινάτο, Σαβίνι 2, Μορέτι, Έστλινγκ 5, Μονκιαρντίνι, Μάτσα 5, Σαλβάτι, Αντάμο 6, Βολάρεβιτς, Ντόριο, Πρεβόστι, Λα Μπρούνα 1, Μπράνκα 3, Κάμπιρ 2, Γεζντιμίροβιτς, Ρίβα

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Πέσο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Μπάρος 1, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4

Διαιτητές: Πικάρ – Βοσέζ (Γαλλία), Παρατηρητής: Σιβιρκαγιά (Τουρκία), Δίλεπτα: 0-5, Πέναλτι: 5/6-3/3