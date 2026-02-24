Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

«Μεταφέρω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και όλων των προοδευτικών πολιτών της Ελλάδας, την έντονη ανησυχία μας, αλλά και την αλληλεγγύη μας στον γενναίο λαό της Κούβας, που αποτελεί παράδειγμα αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και διεκδίκησης», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε ότι «οφείλουμε σήμερα όλοι και όλες να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, που αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς και σύμβολο αντίστασης».

«Φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και 67 χρόνια από την Επανάσταση στην Κούβα, η διοίκηση Τραμπ, επιλέγει να αμφισβητήσει και την κυριαρχία και τα δικαιώματα του λαού της Κούβας, αλλά και τη διεθνή νομιμότητα και το Διεθνές Δίκαιο», επεσήμανε ο κ. Φάμελλος και υπογράμμισε πως «ο οικονομικός αποκλεισμός στρέφεται κατά της κυβέρνησης της Κούβας, αλλά κυρίως κατά του λαού της Κούβας. Αλλά έχουμε και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας. Διότι απειλείται ευθέως η κυριαρχία της Κούβας από δηλώσεις των ΗΠΑ, που φτάνουν μέχρι και σε πιθανότητα επέμβασης».

«Να σταθούμε απέναντι στον τραμπισμό»

«Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και στον τραμπισμό, γιατί διεκδικούμε την ειρήνη και τη δημοκρατία για όλα τα κράτη του κόσμου. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή του Διεθνούς Δίκαιου και με ισχυρούς παγκόσμιους θεσμούς που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του», σημείωσε.

Ο πρέσβης της Κούβας ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεγάλη κρίση που βιώνει ο λαός της Κούβας, για τα σοβαρά προβλήματα διαβίωσης των συμπολιτών του, για τη μεγάλη στέρηση καυσίμων και εφοδίων λόγω του εμπάργκο, για τα προβλήματα διακοπής συγκοινωνιών και αεροπορικών συνδέσεων, αλλά και για την ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης της ανεξαρτησίας της Κούβας.

«Έχουμε υποχρέωση και ως Ελλάδα, αλλά και ως αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, να ζητήσουμε την άρση του αποκλεισμού, να απαιτήσουμε την άρση των κυρώσεων και να σταθούμε δίπλα στον λαό της Κούβας», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως «οφείλουμε όλοι να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή και στην Ευρωβουλή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημοσιοποίηση του αποκλεισμού της Κούβας. Και η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, όπως αυτή του Οκτωβρίου που αξιώνει την άρση του αποκλεισμού».

Καταλήγοντας, προσέθεσε πως «η φωνή και το ανάστημα που πρέπει να ορθώσουμε δεν είναι μόνο για τον Κουβανέζικο λαό, αλλά είναι για όλους τους λαούς του κόσμου. Και για τη χώρα μας. Όταν διεκδικούμε τη διεθνή νομιμότητα και την αλληλεγγύη, το κάνουμε και για τους Κουβανούς, αλλά και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».