Καμπάνες έως 2.500 ευρώ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση – Ποιοι κινδυνεύουν

«Τσουχτερά» πρόστιμα έως 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση φέρνει για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις η μη συμμόρφωση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής στις 2 Μαρτίου 2026 (αντί 2 Φεβρουαρίου 2026), ενώ από 2 Μαρτίου έως 3 Μαΐου είναι το χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Η ρύθμιση αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου, δηλαδή εκείνες με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 για το φορολογικό έτος 2023, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης και το φορολογικό προφίλ της επιχείρησης διαμορφώνονται ως εξής:

– Για μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή έκδοση και λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων (παραστατικά) και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

– Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Οι περιπτώσεις υποτροπής

– Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά το πρόστιμο τετραπλασιάζεται με ελάχιστο πρόστιμο 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Πηγή: ot.gr