Ενα απίστευτο περιστατικό που – όπως ο ίδιος τονίζει – δεν έχει προηγούμενο στα 23 χρόνια της ακαδημαϊκής του διαδρομής, φέρνει στο φως ο καθηγητής του Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπος με ευθεία απαίτηση γονέα να αλλάξει τη βαθμολογία στο γραπτό του γιού της το οποίο είχε απορριφθεί λόγω αντιγραφής από AI.

Η υπόθεση ξεκίνησε με email του φοιτητή, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για τη βαθμολόγησή του. Ο καθηγητής, πρότεινε ως εναλλακτική λύση στον φοιτητή την προφορική εξέταση. Ωστόσο, στο γραφείο του στο Ρέθυμνο δεν εμφανίστηκε ο ίδιος ο φοιτητής, αλλά η μητέρα του, συνοδευόμενη από συνάδελφό της.

Κατά τον κ. Ξενάκη, η μητέρα επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας («σύνδρομο στο στομάχι») για να δικαιολογήσει την απουσία του γιου της, ενώ απέρριψε την προφορική επανεξέταση με το επιχείρημα ότι είχε παρέλθει ένας μήνας από την εξεταστική περίοδο και θα απαιτούνταν νέα προετοιμασία.

Η κατάσταση, όπως περιγράφει, κλιμακώθηκε όταν η συνοδός της μητέρας παρενέβη με έντονο και απαξιωτικό ύφος, υπογραμμίζοντας επανειλημμένα την επαγγελματική τους ιδιότητα. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με την ανάρτηση, ταξίδεψαν από την Αθήνα στο Ρέθυμνο με σκοπό να ασκήσουν πίεση για αναθεώρηση της βαθμολογίας, θεωρώντας, κατά τον καθηγητή ότι το λειτούργημα που ασκούν θα τον φόβιζε ή θα τον έκανε να υποχωρήσει.

«Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής στην ανάρτηση του.

Ο καθηγητής καταλήγει λέγοντας: όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;»

Ολη η δημοσίευση του καθηγητή

«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξανάδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου! Αρχικά ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί.

Αντί του φοιτητή όμως εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει.

Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων τής αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την γραπτή εξέταση.

Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφο της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού “αιτήματος”. Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι’αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI).

Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη αλλιώς και εγώ θα δυσκολεύομουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου.

Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφο της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας. Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;»