Ένα ρωσικό επιθετικό drone που είχε στόχο την Ουκρανία διείσδυσε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε το Βουκουρέστι, καταδικάζοντας έντονα αυτή τη «νέα παραβίαση» που προκάλεσαν «οι παράνομες επιθέσεις» της Μόσχας.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία η Ρωσία βομβαρδίζει στη διάρκεια της νύκτας ουκρανικές πόλεις, έχοντας συχνά στόχο λιμάνι στην περιοχή της Οδησσού.

Συντρίμμια drones που είχαν στόχο την Ουκρανία έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο ρουμάνικο έδαφος, κοντά στη μεθόριο.

Η Ρουμανία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

At least one Russian drone of Iranian production, Shahed-136, violated NATO airspace, crossing the Romanian border from Vylkove, Odesa Oblast towards Năvodari, jud. Constanța, Romania.

It violated Romanian airspace from approximately 02:40 to 03:30. It flew more than 70 km from… pic.twitter.com/Xpfu7XKbrV

— Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) September 8, 2024