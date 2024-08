Ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σε τμήματα του κρατιδίου Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία, αυτή την εβδομάδα, πλημμυρίζοντας πόλεις, επηρεάζοντας συνδέσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τουλάχιστον 28 να χάνουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, προειδοποιώντας για περισσότερες ισχυρές νεροποντές.

Ομάδες του στρατού συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να κινηθούν στα νερά που έχουν φθάσει στο ύψος της μέσης και έχουν βυθίσει εν μέρει αυτοκίνητα και δρόμους, δείχνουν τηλεοπτικά πλάνα του Reuters.

«Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε ο Πράμπου Ραμ Σόνι, που ζει στην παράκτια πόλη Τζαμναγκάρ. «Έχω μια κόρη οκτώ μηνών και μία ασθενή με άσθμα, τη μητέρα μου, που υποστηρίζεται από οξυγόνο».

