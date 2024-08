Συνολικά 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 τραυματιστεί ενώ 30.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί στην Ταϊλάνδη από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις κατά την φετινή περίοδο των μουσώνων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, προειδοποιώντας ορισμένες επαρχίες ότι υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για πλημμύρες.

Ένα ζευγάρι Ρώσων και 9 οικονομικοί μετανάστες από τη γειτονική Μιανμάρ βρίσκονται ανάμεσα στους 13 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στο νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη, διευκρίνισαν αξιωματούχοι, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις σε γύρω στις 12 επαρχίες την περασμένη εβδομάδα.

Δείτε βίντεο:

Massive flooded due to extreme rains in the Nan Province, Thailand 🇹🇭

