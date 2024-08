Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές στο τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων παραθεριστών, διευκρίνισε στο AFP ο αρχηγός της αστυνομίας του νησιού, Κουντές Να Νονγκάι, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ισχυρή βροχόπτωση που άρχισε στις 02:00 τη νύχτα που πέρασε προκάλεσε κατολίσθηση η οποία προξένησε ζημιές σε σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής αιφνιδιάστηκαν», διευκρίνισε.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Πουκέτ, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό άλλων ενδεχόμενων θυμάτων μετέχουν στρατιώτες, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες, αλλά οι προσπάθειές τους ενδέχεται να επιβραδυνθούν καθώς προβλέπονται νέες καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, πρόσθεσε ο Κουντές.

A landslide in Phuket’s Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities.

The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024