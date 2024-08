Ινδοί στρατιώτες προσπαθούσαν σήμερα να ολοκληρώσουν την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας για να συνδέσουν και πάλι τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις κατολισθήσεις στην Κεράλα.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν ανασυρθεί 182 σοροί ενώ 206 άνθρωποι που χάθηκαν στις λάσπες συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι έρευνες για επιζώντες από τις κατολισθήσεις καθώς και οι προσπάθειες ανάσυρσης πτωμάτων συνεχίζονται. Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Asianet έκανε λόγο για 281 νεκρούς.

Τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν διασωθεί σχεδόν 1.600 άνθρωποι, ενώ έχουν πληγεί περί τα 350 κτίρια. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της μεταλλικής γέφυρας και οι αρχές θα είναι σε θέση να επιταχύνουν τις έρευνες.

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi reached Wayanad to meet flood and landslide victims and families

This is the simplicity and care Gandhis hold in their gestures.♥️👏 pic.twitter.com/hCBAXYxVDJ

— Amockxi FC (@Amockx2022) August 1, 2024