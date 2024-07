Σε 73 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν σε λόφους στο κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας (νότια), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.

«Heavy rains have caused rivers to overflow in Kerala, 2024. This video shows the power of nature and the urgent need for caution and support. Stay safe and heed all warnings. #Kerala 2024 #StaySafe #NaturalDisaster» pic.twitter.com/JPeL5I6HI0

