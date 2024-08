Η τουρκική κρατική τηλεόραση TRT μετέδωσε ότι ο κάμεραμαν της αραβόφωνης υπηρεσίας του δικτύου TRT Arabi τραυματίστηκε στη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στην πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας.

Σύμφωνα με την TRT, ο εικονολήπτης Μοχάμεντ Ζανίμ, μαζί με άλλους δημοσιογράφους, έμενε σε σκηνή έξω από το νοσοκομείο Νασρ και τραυματίστηκε από θραύσμα βλήματος που τον χτύπησε στο μάτι. Στον ίδιο χώρο έχουν βρει καταφύγιο και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες.

