Μα, τι έχουν πάθει όλοι με τον Thomas Ceccon; Ο χρυσός Ολυμπιονίκης από την Ιταλία κάνει το ίντερνετ να παραληρεί

Οι Ολυμπιακοί προσφέρουν μπόλικο θέαμα, και κυρίως προσφέρουν ιστορίες που αξίζει να ακουστούν και να εμπνεύσουν κόσμο. Μιλώντας για θέαμα ωστόσο, το Tik Tok αλλά και ολόκληρο το διαδίκτυο έχει πάθει μια «μικρή ψύχωση» με τον Ιταλό αθλητή της κολύμβησης, ο οποίος φέρει το όνομα Thomas Ceccon.

Τα πλάνα τον δείχνουν να ετοιμάζεται πριν τον αγώνα του, να κοιτάζει την κάμερα, να πανηγυρίζει τη νίκη του και γενικότερα να κάνει όλα όσα θα έκανε ένας αθλητής στους Ολυμπιακούς. Για κάποιον λόγο όμως, ο Thomas Ceccon δεν είναι ένας απλός αθλητής, αλλά έχει ενθουσιάσει με την εμφάνισή του το νεανικό κοινό, και όχι μόνο.

#Olympics next top model and gold medalist; Thomas Ceccon 🔥 no wonder he won that jawline probably split the water in half when he dove in lmao pic.twitter.com/tEeipfTYab

