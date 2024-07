Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Λουκ Σίκμα (pic)

Είναι πλέον και επίσημο. Ο Λουκ Σίκμα αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με τους «ερυθρόλευκους» να τον αποχαιρετούν μέσω ανάρτησής τους στα social media.

Η αποχώρηση του Σίκμα από το λιμάνι θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη και ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, όμως πλέον έχει πάρει και επίσημη μορφή.

🙏🏽 Luke Sikma thank you for your service! You’ve been a true team player! Best of luck in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TN1X2B7XYq

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 3, 2024