Πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το δημογραφικό – Ρεπορτάζ in

Στις 4 Οκτωβρίου σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόκειται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να διοργανώσει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που θα θέσει το δημογραφικό πρόβλημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο ανέφεραν πηγές στο in θα διεξαχθεί στην Περιφέρεια – η οποία άλλωστε κινδυνεύει με ερημοποίηση – και συγκεκριμένα στην πόλη της Ξάνθης. Η επιλογή του τόπου καθόλου τυχαία, για την ηγεσία του ΙΤΑ και της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, όσο και ο Πρόεδρος του ΙΤΑ και Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, αλλά και όλα τα μέλη των δυο οργανισμών, έχουν αναγνωρίζει στην πράξη την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης με κάθε τρόπο της Ελληνικής περιφέρειας. Παράλληλα η ημέρα έναρξης του συνεδρίου έχει οριστεί στις 4 Οκτωβρίου για έναν ακόμη λόγο. Στις 4 Οκτωβρίου 1919 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε δεύτερη φορά την Ξάνθη, η οποία ενσωματώθηκε οριστικά στον εθνικό κορμό.

Το ΙΤΑ με την ικανή και έμπειρη διοικητική και επιστημονική του ομάδα, πρόκειται στο συνέδριο αυτό να επιχειρήσει να εξαντλήσει ότι σχετίζεται με το δημογραφικό «βραχνά»για την χώρα μας με την συρρίκνωση του πληθυσμού. Θα αναλυθούν πλήρως, τα αίτια, οι συνέπειες καθώς και θα προταθούν δυνητικά εφαρμόσιμες πολιτικές για την αναστροφή του ζητήματος.

«Δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το δημογραφικό ζήτημα»

Το ΙΤΑ παράγει γνώση με τις μελέτες του και το ζήτημα του δημογραφικού, με άμεση επίπτωση στους δήμους της χώρας δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης από μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΙΤΑ και συγκεκριμένα τους Ιωάννης Ψυχάρη, Αλεξάνδρα Τραγάκη, Θωμά Γεωργιάδη, Παναγιώτη Πανταζή, Γιάννη Τρίγκα.

Σε ένα σημείο της πολυσέλιδης μελέτης τους αναφέρουν:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και στην προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας καθώς δύναται, μέσω αρμοδιοτήτων, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος γεννήσεων εφαρμόζοντας πολιτικές και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη στήριξη των οικογενειών και στη μείωση της υπογεννητικότητας.

Η μείωση και γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι φαινόμενο με έντονα αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη, στο ασφαλιστικό σύστημα, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην εθνική άμυνα, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή κ.λπ. Η μείωση και γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα (και γενικά σε πολλές αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες) συνιστά σοβαρό φαινόμενο με δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις. Ας εξετάσουμε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους αυτό το φαινόμενο θεωρείται κρίσιμο:

Δημογραφική αλλαγή: Η μείωση του πληθυσμού σημαίνει ότι ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ηλικίες που είναι ικανές να εργαστούν καθώς ο ηλικιωμένος πληθυσμός αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, επιβαρύνοντας τα συνταξιοδοτικά και τα υγειονομικά προγράμματα.

Οικονομικός αντίκτυπος: Η μείωση του πληθυσμού και η γήρανση έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία καθώς η μείωση του εργατικού δυναμικού επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της χώρας.

Κοινωνική πρόνοια: Η γήρανση του πληθυσμού σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για τους ηλικιωμένους πολίτες. Αυτό μπορεί να θέσει υπό πίεση τα δημόσια συστήματα υγείας και πρόνοιας και να περιορίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

Πρόκληση για την κοινωνία: Οι αλλαγές στο δημογραφικό προφίλ μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη στις τοπικές κοινωνίες».

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από την ΚΕΔΕ, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εκπόνησε μελέτη τον Σεπτέμβριο του 2022 (με σχετική ανάθεση στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, θεσμικό κοινωνικό εταίρο για θέματα οικογένειας και παιδιού) για την πολιτική υποστήριξης εκ μέρους των Δήμων των ηλικιωμένων και των οικογενειών με παιδιά (ΑΣΠΕ, 2022).

Στο πλαίσιο της ένταξης μεταναστών, η ΚΕΔΕ συμμετέχει μαζί με οκτώ πόλεις και οκτώ εθνικές ενώσεις στο IncluCities Project, ένα τριετές έργο υπό την ηγεσία του Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF 2021-2027) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ncluCities στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών μέσω:

• Της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πόλεων προκειμένου να βελτιωθούν οι πρακτικές ένταξης.

• Της ενίσχυση των ικανοτήτων των μεσαίων πόλεων και των ενώσεων τοπικών και περιφερειακών

κυβερνήσεων για την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών για την ένταξη.

• Της ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών ενώσεων ως βασικών παραγόντων που ενισχύουν τον συντονισμό μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης και ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων.