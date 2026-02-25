Την άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου ζητάει η δήμαρχος Σίφνου

Αγωνιώδης έκκληση της δημάρχου Σίφνου ώστε να μην μείνει χωρίς παιδίατρο το νησί. Ειδικότερα, και σύμφωνα με την επιστολή της Δημάρχου Σίφνου Μαρίας Ναδάλη και δημοσιοποιήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου που στάλθηκε προς τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ), το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Όπως υποστηρίζει η επιστολή, η παιδίατρος που υπηρετεί στο νησί από το 2020 εικάζεται ότι υποβάλει αίτημα μετάθεσης λόγω των υπερβολικών φόρτων εργασίας και της συνεχούς πίεσης που βιώνει λόγω έλλειψης άλλων γιατρών.

Επισημαίνεται παράλληλα η ανάγκη άμεσης προκήρυξης των κενών θέσεων, με αιτήματα τόσο από το Δήμο Σίφνου όσο και από την ίδια την Ιατρική Υπηρεσία για την κάλυψη των θέσεων δύο τουλάχιστον αγροτικών γιατρών, γενικού γιατρού ή παθολόγου, καθώς και της θέσης παιδιάτρου που ενδέχεται να μείνει κενή. Το αίτημα υπογραμμίζει επίσης την επείγουσα ανάγκη να μην αφήσουν τα παιδιά του νησιού χωρίς τη βασική αυτή ιατρική φροντίδα.

*πηγή επιστολής https://www.facebook.com/dimossifnou