Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε διπλό ουκρανικό πλήγμα που είχε στόχο ένα κατάστημα στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές κατοχικές αρχές.

«Μετά τον βομβαρδισμό από τους μαχητές του Κιέβου του χωριού Σαντοβέ, ένα κατάστημα με μεγάλο αριθμό επισκεπτών και υπαλλήλων καταστράφηκε. Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο, επικεφαλής των κατοχικών αρχών της περιοχής της Χερσώνας.

Χθες διυλιστήριο στη νότια Ρωσία ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση με drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ στον Ντον, όχι μακριά από τα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, κατά τον οποίο δεν υπάρχουν θύματα.

«Κατόπιν επίθεσης με drones, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νοβασάχτινσκ. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «η λειτουργία του ανεστάλη», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ, κάνοντας λόγο για περιορισμένη πυρκαγιά, έκτασης «εκατό τετραγωνικών μέτρων».

Το διυλιστήριο Νοβασάχτινσκ, που θεωρείται από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, απέχει κάπου δέκα χιλιόμετρα ανατολικά από τα σύνορα με την Ουκρανία και γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

💥 Russia: Ukrainian drones hit the Novoshakhtinsk oil refinery, causing a fire that is soaring over 200 feet high. pic.twitter.com/VajkCeI6XD

— Igor Sushko (@igorsushko) June 6, 2024