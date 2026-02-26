Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Μετά από μια περίοδο μεγάλων εντάσεων, απαξίωσης και φαινομένων παρακμής ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο να κάνει το μεγάλο νοικοκύρεμα στα οικονομικά του.

Από την άλλη πλευρά το πλήγμα που υπέστη από την προηγούμενη ηγεσία είναι μάλλον ανεπανόρθωτο ως προς την αξία του brand «ΣΥΡΙΖΑ» στην πολιτική αγορά.

Σε αυτό το κλίμα η επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί τάσεις φυγής σε κορυφαία στελέχη, ωστόσο όσοι φύγουν για το νέο κόμμα θα αφήσουν πίσω κάτι διόλου αμελητέο.

Οργανώσεις και γραφεία ανά την Ελλάδα, το ίδιο το κτήριο της Κουμουνδούρου, ένα ραδιόφωνο, μια εφημερίδα, ένα site και μια κρατική επιχορήγηση.

Το νοικοκύρεμα

Επί Σωκράτη Φάμελλου το κόμμα έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα οικονομικά του και σε συνεργασία με τον διευθυντή των κομματικών media Γιάννη Μπουλέκο έχει μαζευτεί και η «τρύπα» «Στο Κόκκινο» και την «Αυγή».

Με όρους οικονομικούς το κόμμα είναι καθαρό και όπως σημειώνουν κορυφαία στελέχη ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις ένα πολύ γερό κομπόδεμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για να κάνει εκλογές.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που καθιστά τον ΣΥΡΙΖΑ ένα δελεαστικό άρμα για να κατέβει κάποιος στις εκλογές και να μπορέσει να κάνει μια αξιοπρεπή καμπάνια.

ΣΥΡΙΖΑ bad Bank

Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι νυν και πρώην βουλευτές δεν κοιτούν την κρατική επιχορήγηση αλλά την προοπτική επανεκλογής τους μέσω της δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που γνωρίζουν ότι δεν έχουν θέση στο νέο κόμμα Τσίπρα και επομένως δηλώνουν ότι μένουν ΣΥΡΙΖΑ.

Ένας από αυτούς είναι ο «μισός» ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο κ. Πολάκης αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών.

Ο κ. Πολάκης δεν αμφισβητεί τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά δεν παύει να δηλώνει σε όλους τους τόνους παρών επιμένοντας στο πολιτικό του σχέδιό και την προγραμματική πρότασή του.

Με τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις να θυμίζουν κάτι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας ο ΣΥΡΙΖΑ με όρους χρηματιστηριακής αξίας περισσότερο μοιάζει με κακή τράπεζα που δεν εκδίδει πίστη, αλλά έχει όλο το δίκτυο, καταστήματα και προσωπικό.

Το σενάριο δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει μέχρι τις εκλογές μια πολιτική bad bank φαίνεται να εξυπηρετεί πολλές πλευρές και πολλών τα πολιτικά σχέδια.

Όσοι φύγουν δεν θα χρεωθούν το οριστικό λουκέτο ή τη διάλυση του κόμματος και όσοι μείνουν θα επιχειρήσουν να πιστώσουν το πολιτικό τους κεφάλαιο έστω και με το ρίσκο να πάρουν αρνητικό πολιτικό επιτόκιο.