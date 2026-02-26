Ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ιβιτσα Ντάτσιτς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην πνευμονολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Βελιγραδίου (στη φωτογραφία, επάνω, από το Reuters, ο Ιβιτσα Ντάτσιτς).

«Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται (…) σε αναπνευστήρα»

Ο Ντάτσιτς εισήχθη στην κλινική αργά το απόγευμα χθες Τετάρτη σε δύσκολη κατάσταση και όπως ανακοινώθηκε «διαπιστώθηκε βαριά αμφοτερόπλευρη πνευμονία, διασωληνώθηκε και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη».

Ο θεράπων ιατρός Σπάσογιε Πόπεβιτς χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση της υγείας του υπουργού Εσωτερικών.

«Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται (…) σε αναπνευστήρα, του χορηγήθηκαν όλα τα φάρμακα που απαιτούνται για τη θεραπεία.

«Σοβαρή πνευμονία»

»Με αυτόν τον αναπνευστήρα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να δράσουν τα φάρμακα και αγωνιζόμαστε για τη ζωή του. Σοβαρή πνευμονία και μάχη για τη ζωή», συνόψισε ο γιατρός Πόπεβιτς.

Την κλινική επισκέφτηκε αργά το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Επισκεφτήκαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας, είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πιστεύουμε στους γιατρούς και πιστεύουμε σε αυτόν και προσευχόμαστε γι’ αυτόν», δήλωσε ο Βούτσιτς στο Tanjug, μπροστά από την έξοδο του νοσοκομείου.