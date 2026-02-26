newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 07:41

Έχει διαφύγει τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή

Σύνταξη
Ευχάριστα είναι τα νέα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το οποίο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε στο νοσοκομείου της Ζακύνθου, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

Η σχετική ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναφέρει:

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
