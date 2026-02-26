Έχει διαφύγει τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο

Ευχάριστα είναι τα νέα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το οποίο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε στο νοσοκομείου της Ζακύνθου, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

Η σχετική ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αναφέρει: