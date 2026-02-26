Έχει διαφύγει τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο
Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή
Ευχάριστα είναι τα νέα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ Παίδων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το οποίο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.
Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε στο νοσοκομείου της Ζακύνθου, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.
Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.
Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.
Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.
- Έξι επιστημονικά hacks που τα «βάζουν» με το άγχος
- Έχει διαφύγει τον κίνδυνο το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο
- Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις: Πώς να αποφύγετε την παγίδα των τεκμηρίων
- Συνταγή: Ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια
- Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
- Επικοινωνία της προέδρου του Μεξικού με τον Τραμπ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
- Διατροφή: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να τρώμε για βράδυ;
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις με πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά – Πού θα βρέξει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις