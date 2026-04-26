Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Fizz 26 Απριλίου 2026, 12:50

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπομπ Όντενκιρκ δεν ακολούθησε ποτέ «λογική» πορεία καριέρας. Για δεκαετίες ήταν μια φιγούρα-σύμβολο της εναλλακτικής κωμωδίας, με τη σειρά Mr. Show with Bob and David να θεωρείται μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε με τον ρόλο του στο Breaking Bad, όπου ως Σολ Γκούντμαν πέρασε στο mainstream, για να φτάσει στην πλήρη καταξίωση μέσα από το Better Call Saul.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι είχε βρει τη «θέση» του, έκανε άλλη μία στροφή — αυτή τη φορά προς την action κινηματογραφία, με το Nobody και τη νέα ταινία Normal, όπου υποδύεται έναν σερίφη που μπλέκει σε βίαιες συγκρούσεις ακόμη και με τη γιακούζα.

Το καρδιακό επεισόδιο που δεν «έδειξε» τίποτα

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο Μπομπ Όντενκιρκ επιστρέφει σε μια εμπειρία που άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα: την κατάρρευσή του στα γυρίσματα του Better Call Saul.

Αντί για κάποια «αποκάλυψη», όπως συχνά περιγράφεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ίδιος θυμάται… τίποτα.

«Ήταν ένα κενό», λέει. Δεν υπήρξε ούτε φως ούτε αναδρομή ζωής — απλώς χάθηκε η συνείδηση και επανήλθε ουσιαστικά μία εβδομάδα αργότερα.

Αυτό που τον δυσκόλευε έκτοτε ήταν να εξηγήσει τι του άφησε αυτή η εμπειρία.

Ένα βιβλίο που του έδωσε λέξεις

Την απάντηση τη βρήκε απροσδόκητα, διαβάζοντας το μυθιστόρημα On the Calculation of Volume.

Η ηρωίδα του βιβλίου ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά — και μέσα από αυτή την ιδέα, ο Μπομπ Όντενκιρκ αναγνώρισε κάτι πολύ προσωπικό: την αίσθηση ότι ζούσε χωρίς στόχο, χωρίς βιασύνη, χωρίς την ανάγκη να «κυνηγήσει» κάτι.

Περιγράφει εκείνη την περίοδο ως έναν τρόπο ύπαρξης όπου κάθε λεπτομέρεια του κόσμου είχε ένταση και καθαρότητα — μια κατάσταση απόλυτης παρουσίας που, όμως, δεν μπορούσε να κρατήσει.

Η παγίδα της «επιτυχίας»

Μιλώντας στους New York Times, ο ηθοποιός αποδομεί και την ιδέα ότι η επιτυχία λύνει τα πάντα.

Παραδέχεται ότι τα χρήματα προσφέρουν ασφάλεια — δεν ανησυχείς για την υγεία ή το σπίτι σου. Όμως μέχρι εκεί.

«Δεν σε βοηθούν όσο νομίζεις», λέει.

Αντίθετα, αυτό που του έδωσε πραγματική αίσθηση σκοπού ήταν η οικογένεια. Τα χρόνια που τα παιδιά του ήταν μικρά, όπως λέει, ήταν η πιο πλήρης περίοδος της ζωής του — γιατί τότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το τι είχε σημασία.

Η «ιδανική» δόση φήμης

Ο Μπομπ Όντενκιρκ περιγράφει και κάτι σπάνια ειπωμένο: ότι υπάρχει ένα σημείο όπου η επιτυχία είναι «αρκετή».

Θυμάται την περίοδο πριν το Breaking Bad, όταν μπορούσε να κυκλοφορεί χωρίς να τον αναγνωρίζουν όλοι — και όσοι τον ήξεραν, τον ήξεραν πραγματικά, από τη δουλειά του στην κωμωδία.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, αυτό άλλαξε. Οι περισσότεροι τον γνώριζαν ως έναν χαρακτήρα, όχι ως τον ίδιο.

Και αυτό, όπως αφήνει να εννοηθεί, έχει το τίμημά του.

Γιατί οι action ρόλοι λειτουργούν

Η στροφή του στις ταινίες δράσης δεν είναι τυχαία. Όπως εξηγεί, αυτές οι ιστορίες λειτουργούν σαν εκτόνωση: προσφέρουν έναν κόσμο όπου το κακό είναι ξεκάθαρο και μπορείς να αντιδράσεις χωρίς συνέπειες.

Και ίσως γι’ αυτό έχουν απήχηση — γιατί στην πραγματική ζωή αυτό σπάνια συμβαίνει.

Η κωμωδία ως «καθρέφτης» του ανθρώπου

Παρά τη στροφή του σε άλλα είδη, επιμένει ότι η κωμωδία —και ειδικά το sketch— λέει περισσότερα για τον άνθρωπο από οποιαδήποτε «σοβαρή» τέχνη.

Είναι, όπως υποστηρίζει, ο πιο άμεσος τρόπος να δείξεις πόσο περιορισμένοι και αντιφατικοί είμαστε.

«Η ζωή είναι σκληρή — και το θέαμα μας βοηθά να κοιτάμε αλλού»

Η πιο σκληρή του θέση αφορά τον ίδιο τον ρόλο της τέχνης. Στους New York Times δηλώνει ότι το σινεμά και η κωμωδία δεν αλλάζουν τον κόσμο.

Είναι, ουσιαστικά, ένας τρόπος να αποσπάσαι από αυτόν.

Να μετατρέπεις κάτι δύσκολο σε κάτι ανεκτό — ή ακόμη και σε κάτι αστείο.

Και τι μένει στο τέλος;

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν έχει μια «ενιαία θεωρία» για τον εαυτό του. Η καριέρα του κινήθηκε προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς σαφές σχέδιο.

Αυτό που μένει, όμως, είναι η διάθεση να συνεχίσει.

Όχι επειδή υπάρχει κάποιο μεγάλο νόημα στο τέλος — αλλά γιατί, όπως λέει, αν δεν προσπαθείς να γίνεις κάτι καλύτερο από αυτό που είσαι τώρα, τότε τι απομένει;

Ίσως τελικά, μέσα σε αυτή τη «μάταιη φάρσα», το μόνο που έχει σημασία είναι να συνεχίζεις.

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Εκλέγει νέο γραμματέα το ΠΑΣΟΚ – Ομιλία Ανδρουλάκη στην Κεντρική Επιτροπή
Η συνεδρίαση έχει οριστεί σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ενώ θα ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και θα ακολουθήσει η εκλογή οργάνων.

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Φιλοπάππου: Άγνωστος επιτέθηκε σε δύο άνδρες και τους τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο
Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου και δεν φαίνεται να γνώριζαν τον δράστη

Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

