Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul», Τζον Κρίστιαν Λαβ, μοιράστηκε με τους θαυμαστές τους ότι πλέον εργάζεται ως διανομέας της Amazon, αφού ο ρόλος του στο prequel της σειράς «Breaking Bad» του Αμερικανού σεναριογράφου Βινς Γκίλιγκαν δεν κατάφερε να του προσφέρει την ευκαιρία που ήλπιζε.

Ο Λαβ υποδύθηκε τον Ερνέστο, φίλο και πρώην συνάδελφο του άλλοτε συνήγορου υπεράσπισης με ηθικούς δισταγμούς, νυν νομικού συνεργάτη καρτέλ, Τζίμι ΜακΓκιλ (Μπομπ Όντενκιρκ) στις σεζόν 1 έως 4 της υποψήφιας για Emmy σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 2015 έως το 2022.

«Τώρα σας φέρνω δέματα!»

Από την αποχώρησή του από τη σειρά — μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του Τζίμι, Τσακ (Μάικλ ΜακΚιν), αφεντικό του Ερνέστο — ο Τζον Κρίστιαν Λαβ έχει κάνει μόνο μικρές εμφανίσεις σε μερικές ανεξάρτητες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες μικρού μήκους.

Τον περασμένο μήνα, ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Πιο συγκεκριμένα, στο φόρουμ AmazonDSPDrivers του Reddit, ο Λαβ μοιράστηκε μια ανάρτηση με τίτλο «Delivering smiles & autographs» (Παραδίδω χαμόγελα και αυτόγραφα).

«Γεια σας, είμαι ο Τζον Κρίστιαν Λαβ. Θέλω απλώς να ξέρετε ότι, ως ο ηθοποιός που έφερε [στις οθόνες σας] τον Ερνέστο/Ένρι στη σειρά Better Call Saul, τώρα σας φέρνω [δέματα]!» έγραψε.

Εκτός από την ανάρτηση, υπήρχε επίσης μια selfie του Λαβ, η οποία τον απεικονίζει να στέκεται μπροστά από δέματα μέσα σε ένα φορτηγό διανομής, φορώντας γυαλιά και ένα γιλέκο με το λογότυπο της Amazon.

Μια δεύτερη φωτογραφία τον έδειχνε να κρατά ένα μικρό κουτί και ένα αυτόγραφο πάνω σε ένα στιγμιότυπο από την τηλεοπτική σειρά.

Στο «Better Call Saul» πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Ρία Σέιχορν, Τζόναθαν Μπανκς, Πάτρικ Φάμπιαν, Μάικλ Μάντο, Τζιανκάρλο Εσποσίτο και Κέρι Κόντον. Η δημοφιλής σειρά, που έφτασε δύο χρόνια μετά το τέλος του Breaking Bad, λειτούργησε ως αφήγηση της ζωής του Τζίμι, ο οποίος μεταμορφώθηκε από έναν δικηγόρο σε Σολ Γκούντμαν – έναν άνδρα που χρησιμοποιεί το επάγγελμα του για να προσφέρει μια νομική χείρα βοηθείας σε κομπιναδόρους και όσους αγαπούν τους άνομους δρόμους και τη διακήνηση ναρκωτικών.

«Δεν το έχω εγκαταλείψει»

Αφού ενημέρωσε θαυμαστές και συναδέλφους για το πώς κυλά η ζωή του σήμερα, οι σχολιαστές στο φόρουμ θέλησαν να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις.

Ένας ανώνυμος χρήστης τον ρώτησε αν ο ρόλος του ως Ερνέστο ήταν «αρκετός για να συνεχίσει την καριέρα του ως ηθοποιός», υποθέτοντας ότι αυτή ήταν η πορεία που ήθελε να ακολουθήσει ο Λαβ.

«Δεν το έχω εγκαταλείψει, απλά προχωράει πολύ αργά αυτή τη στιγμή. Και το BCS δεν ήταν η ευκαιρία που ήλπιζα. Έκανα μια σημαντική ταινία με την Λίλι Γκλάντστοουν και τον Μπράιαν Κράνστον, αλλά η ταινία έμεινε χωρίς κεφάλαιο και δεν πληρώθηκα ποτέ», έγραψε.

Εκτός από το «Better Call Saul», ο Λαβ έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων και στην τηλεοπτική σειρά «Friday Night Lights», καθώς και στην ταινία «Whiskey Tango Foxtrot» του 2016 με τις Τίνα Φέι και Μάργο Ρόμπι.

*Με πληροφορίες από: People & Independent