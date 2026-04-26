Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη
Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σε περιοχές του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 102 ανήλικοι, καθώς και 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (25-04-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-04-2026), σε περιοχές του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.
Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.
Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.
