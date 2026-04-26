magazin
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πόλεμος του MrBeast: Η απάντηση στις καταγγελίες για παρενόχληση – Ο τοκετός, ο μισογυνισμός και η απαξίωση
Social 26 Απριλίου 2026, 14:20

Ο MrBeast και η αυτοκρατορία του βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη μια δικαστική θύελλα που απειλεί να σβήσει το χαμόγελο του

Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Spotlight

Ο Τζέιμς Στίβεν Ντόναλντσον, ευρύτερα γνωστός ως MrBeast, πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στις σοβαρές κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του η πρώην εργαζόμενη Λορέιν Mαυρομάτης.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας, ο αστέρας του YouTube και οι εταιρείες του αρνούνται κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό για παρενόχληση, διάκριση λόγω φύλου ή παράνομη απόλυση.

Η πλευρά του MrBeast δεν περιορίστηκε σε απλές αρνήσεις, αλλά ζήτησε επίσημα από τον δικαστή την πλήρη απόρριψη της αγωγής, χαρακτηρίζοντάς την ως μια απόπειρα «κυνηγιού δημοσιότητας» από πλευράς της ενάγουσας.

Η Mαυρομάτης , η οποία κατείχε τη θέση της διευθύντριας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε σε αγωγή της ότι απολύθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα συστηματικής σεξουαλικής παρενόχλησης και μεροληψίας λόγω φύλου κατά τη διάρκεια της θητείας της στην εταιρεία Beast Industries.

View this post on Instagram

A post shared by Lorrayne Mavromatis (@lorraynemavromatis)

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της στο Associated Press, εργαζόταν αδιάκοπα ακόμη και μέσα στην αίθουσα τοκετού, νιώθοντας την πίεση να είναι παρούσα παρά την κατάσταση της υγείας της. Η Mαυρομάτης υποστηρίζει πως εργάστηκε «αδιάκοπα» ακόμη και μετά τη γέννηση του παιδιού της, αλλά και μέσα στην αίθουσα τοκετού.

«Ακόμη αιμορραγούσα και παρ’ όλα αυτά έπρεπε να είμαι παρούσα», γράφει στην αγωγή της. «Αποκλείστηκα από συναντήσεις που αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, υποτιμήθηκα μπροστά σε συναδέλφους και παρενοχλήθηκα».

«Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, η ίδια η ενάγουσα βίωσε και παρατήρησε άλλες γυναίκες υπαλλήλους να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, η οποία είτε γινόταν ανεκτή είτε διαιωνιζόταν από τους επόπτες τους», αναφέρει η αγωγή των 24 σελίδων της Mavromatis που υποστηρίζει ότι «υποβαθμίστηκε εργασιακά σε υπεύθυνη social media στο ‘αδιέξοδο’ τμήμα εμπορευμάτων κατά τις τελευταίες της ημέρες στην εταιρεία του MrBeast.

H Mαυρομάτης υποστηρίζει πως «ο πρώην CEO της εταιρείας, Τζέιμς Γουόρεν υπέβαλε την ενάγουσα σε σεξουαλική παρενόχληση (αναγκάζοντάς την να τον συναντά στο σπίτι του για κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ σχολίαζε την εμφάνισή της με τα ρούχα της) και απέρριψε την καταγγελία της για τις ανεπιθύμητες προσεγγίσεις ενός άνδρα πελάτη ως μηδαμινές (λέγοντάς της ότι θα έπρεπε να νιώθει τιμή που ο πελάτης φλέρταρε μαζί της).

YouTube thumbnail

Όταν η ίδια ρώτησε γιατί ο Ντόναλντσον δεν συνεργαζόταν μαζί της σε κάποια projects, ο Γουόρεν της είπε: Ο Τζίμι νιώθει πολύ αμήχανα γύρω από όμορφες γυναίκες. Ας πούμε ότι όταν είσαι εσύ εκεί και πηγαίνει στην τουαλέτα, δεν χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα την τουαλέτα».

«Ανοησίες», απάντησε εκπρόσωπος της Beast Industries στο Deadline για το υπονοούμενο για αυνανισμό.

«Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που θέλει να προκαλέσει πρωτοσέλιδα. Είναι επίσης αποκρουστικό το γεγονός ότι η αγωγή εκμεταλλεύεται την πάθηση των ματιών του Τζίμι και τη νόσο του Crohn, δύο ιατρικές καταστάσεις για τις οποίες ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μια πληρωμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Η νομική ομάδα του MrBeast υποστηρίζει πως «η απομάκρυνσή της Μαυρομάτη δεν είχε καμία σχέση με τη μητρότητα ή το φύλο της, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας νόμιμης επιχειρηματικής απόφασης στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης ενός τμήματος που υποαπέδιδε».

Η εταιρεία κατηγορεί τη Mαυρομάτης ότι «χρησιμοποίησε τον χρόνο της άδειάς της για να ενισχύσει το προσωπικό της brand, εκμεταλλευόμενη τη φήμη του εργοδότη της για να κερδίσει προβολή».

Η πλευρά του MrBeast εμφανίζεται ιδιαίτερα βέβαιη για την έκβαση της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι διαθέτει «αποδείξεις» που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της πρώην υπαλλήλου -ανάμεσα σε αυτές συνομιλίες στις πλατφόρμες Slack και WhatsApp, καθώς και επίσημα εταιρικά έγγραφα.

Η εταιρεία δημοσιοποίησε ανταλλαγή μηνυμάτων από την πλατφόρμα Slack, όπου συνάδελφος της Mαυρομάτης της ανέφερε ότι «δεν θα έπρεπε καν να ελέγχει» τα μηνύματά της, αφού η ίδια είχε ακυρώσει συνάντηση εξηγώντας ότι «βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε τοκετό στο νοσοκομείο».

«Η καταγγελία βασίζεται σε σκόπιμες παραποιήσεις και ψευδείς δηλώσεις», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν σε «καιροσκόπους δικηγόρους» που αναζητούν εύκολο κέρδος.

YouTube thumbnail

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ αναμένεται η απάντηση των νομικών εκπροσώπων της Μαυρομάτη στις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας.

Αν και υπήρξε προγενέστερη επικοινωνία από εκπροσώπους της Mαυρομάτης προς αναζήτηση συμβιβασμού με αντίτιμο «υπέρογκο χρηματικό ποσό» η Beast Industries απέρριψε την πρόταση.

Η υπόθεση επαναφέρει ερωτήματα για την εργασιακή κουλτούρα στην εταιρεία του δημοφιλούς δημιουργού του YouTube, καθώς η Mαυρομάτης περιγράφει ένα τοξικό και μισογυνικό περιβάλλον.

Η 34χρονη προσλήφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ως επικεφαλής του Instagram του MrBeast και προήχθη δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο.

Ωστόσο, μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και εχθρικό περιβάλλον εργασίας, υποστηρίζει ότι μετατέθηκε και υποβαθμίστηκε σε «δευτερεύον ρόλο», κάτι που η εταιρεία διαψεύδει υποστηρίζοντας πως «η θέση της καταργήθηκε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης από τον νέο επικεφαλής ηλεκτρονικού εμπορίου».

Η Mαυρομάτης ζητά επίσης μια αναγνωριστική απόφαση ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τον νόμο περί οικογενειακής και ιατρικής άδειας (FMLA) κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, αναγκάζοντάς την να εργαστεί.

Η Beast Industries, η οποία έχει αντιμετωπίσει αρκετές καταγγελίες για την εταιρική της κουλτούρα ανά τα έτη, αρνείται τα πάντα.

YouTube thumbnail

Η αγωγή κατατέθηκε λίγο πριν από την εκδήλωση TIME100 στη Νέα Υόρκη, όπου ο MrBeast τιμήθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς influencer των καιρών μας.

Οργανώσεις υπεράσπισης εργαζομένων δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τη δικαστική διεκδίκηση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύουν ευρύτερα προβλήματα λογοδοσίας και εργασιακής κουλτούρας.

Σε μια άλλη υπόθεση, ο MrBeast αντιμετωπίζει μια ομαδική αγωγή κατά της Beast Industries και της Amazon, ισχυριζόμενος ότι η 1η σεζόν του Beast Games «υπέβαλε τους διαγωνιζόμενους σε παράλογες, μη ασφαλείς και παράνομες συνθήκες απασχόλησης».

Η αγωγή που κατατέθηκε τον Σεπτεμβρίου 2024 στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ισχυρίζεται ότι η παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού 10 επεισοδίων είχε επίσης περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, οδήγησε ορισμένους διαγωνιζόμενους στο νοσοκομείο και υποτίθεται ότι προσπάθησε να αποσπάσει φορολογικές εκπτώσεις από την πολιτεία της Νεβάδα με δόλιο τρόπο.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Κόσμος
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Οριζόντια δομή 26.04.26

Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Αντιπολίτευση 26.04.26

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Επικαιρότητα 26.04.26

Ελλάδα 26.04.26

Ελλάδα 26.04.26

Κυριακή πρωί 26.04.26 Upd: 14:00

Normal 26.04.26

Υποκλοπές 26.04.26

Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies