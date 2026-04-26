Ο πόλεμος του MrBeast: Η απάντηση στις καταγγελίες για παρενόχληση – Ο τοκετός, ο μισογυνισμός και η απαξίωση

Ο Τζέιμς Στίβεν Ντόναλντσον, ευρύτερα γνωστός ως MrBeast, πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι στις σοβαρές κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του η πρώην εργαζόμενη Λορέιν Mαυρομάτης.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας, ο αστέρας του YouTube και οι εταιρείες του αρνούνται κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό για παρενόχληση, διάκριση λόγω φύλου ή παράνομη απόλυση.

Η πλευρά του MrBeast δεν περιορίστηκε σε απλές αρνήσεις, αλλά ζήτησε επίσημα από τον δικαστή την πλήρη απόρριψη της αγωγής, χαρακτηρίζοντάς την ως μια απόπειρα «κυνηγιού δημοσιότητας» από πλευράς της ενάγουσας.

Η Mαυρομάτης , η οποία κατείχε τη θέση της διευθύντριας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε σε αγωγή της ότι απολύθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι υπήρξε θύμα συστηματικής σεξουαλικής παρενόχλησης και μεροληψίας λόγω φύλου κατά τη διάρκεια της θητείας της στην εταιρεία Beast Industries.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της στο Associated Press, εργαζόταν αδιάκοπα ακόμη και μέσα στην αίθουσα τοκετού, νιώθοντας την πίεση να είναι παρούσα παρά την κατάσταση της υγείας της. Η Mαυρομάτης υποστηρίζει πως εργάστηκε «αδιάκοπα» ακόμη και μετά τη γέννηση του παιδιού της, αλλά και μέσα στην αίθουσα τοκετού.

«Ακόμη αιμορραγούσα και παρ’ όλα αυτά έπρεπε να είμαι παρούσα», γράφει στην αγωγή της. «Αποκλείστηκα από συναντήσεις που αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, υποτιμήθηκα μπροστά σε συναδέλφους και παρενοχλήθηκα».

«Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, η ίδια η ενάγουσα βίωσε και παρατήρησε άλλες γυναίκες υπαλλήλους να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, η οποία είτε γινόταν ανεκτή είτε διαιωνιζόταν από τους επόπτες τους», αναφέρει η αγωγή των 24 σελίδων της Mavromatis που υποστηρίζει ότι «υποβαθμίστηκε εργασιακά σε υπεύθυνη social media στο ‘αδιέξοδο’ τμήμα εμπορευμάτων κατά τις τελευταίες της ημέρες στην εταιρεία του MrBeast.

H Mαυρομάτης υποστηρίζει πως «ο πρώην CEO της εταιρείας, Τζέιμς Γουόρεν υπέβαλε την ενάγουσα σε σεξουαλική παρενόχληση (αναγκάζοντάς την να τον συναντά στο σπίτι του για κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ σχολίαζε την εμφάνισή της με τα ρούχα της) και απέρριψε την καταγγελία της για τις ανεπιθύμητες προσεγγίσεις ενός άνδρα πελάτη ως μηδαμινές (λέγοντάς της ότι θα έπρεπε να νιώθει τιμή που ο πελάτης φλέρταρε μαζί της).

Όταν η ίδια ρώτησε γιατί ο Ντόναλντσον δεν συνεργαζόταν μαζί της σε κάποια projects, ο Γουόρεν της είπε: Ο Τζίμι νιώθει πολύ αμήχανα γύρω από όμορφες γυναίκες. Ας πούμε ότι όταν είσαι εσύ εκεί και πηγαίνει στην τουαλέτα, δεν χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα την τουαλέτα».

«Ανοησίες», απάντησε εκπρόσωπος της Beast Industries στο Deadline για το υπονοούμενο για αυνανισμό.

«Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που θέλει να προκαλέσει πρωτοσέλιδα. Είναι επίσης αποκρουστικό το γεγονός ότι η αγωγή εκμεταλλεύεται την πάθηση των ματιών του Τζίμι και τη νόσο του Crohn, δύο ιατρικές καταστάσεις για τις οποίες ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μια πληρωμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Η νομική ομάδα του MrBeast υποστηρίζει πως «η απομάκρυνσή της Μαυρομάτη δεν είχε καμία σχέση με τη μητρότητα ή το φύλο της, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μιας νόμιμης επιχειρηματικής απόφασης στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης ενός τμήματος που υποαπέδιδε».

Η εταιρεία κατηγορεί τη Mαυρομάτης ότι «χρησιμοποίησε τον χρόνο της άδειάς της για να ενισχύσει το προσωπικό της brand, εκμεταλλευόμενη τη φήμη του εργοδότη της για να κερδίσει προβολή».

Η πλευρά του MrBeast εμφανίζεται ιδιαίτερα βέβαιη για την έκβαση της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι διαθέτει «αποδείξεις» που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της πρώην υπαλλήλου -ανάμεσα σε αυτές συνομιλίες στις πλατφόρμες Slack και WhatsApp, καθώς και επίσημα εταιρικά έγγραφα.

Η εταιρεία δημοσιοποίησε ανταλλαγή μηνυμάτων από την πλατφόρμα Slack, όπου συνάδελφος της Mαυρομάτης της ανέφερε ότι «δεν θα έπρεπε καν να ελέγχει» τα μηνύματά της, αφού η ίδια είχε ακυρώσει συνάντηση εξηγώντας ότι «βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε τοκετό στο νοσοκομείο».

«Η καταγγελία βασίζεται σε σκόπιμες παραποιήσεις και ψευδείς δηλώσεις», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν σε «καιροσκόπους δικηγόρους» που αναζητούν εύκολο κέρδος.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ αναμένεται η απάντηση των νομικών εκπροσώπων της Μαυρομάτη στις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας.

Αν και υπήρξε προγενέστερη επικοινωνία από εκπροσώπους της Mαυρομάτης προς αναζήτηση συμβιβασμού με αντίτιμο «υπέρογκο χρηματικό ποσό» η Beast Industries απέρριψε την πρόταση.

Η υπόθεση επαναφέρει ερωτήματα για την εργασιακή κουλτούρα στην εταιρεία του δημοφιλούς δημιουργού του YouTube, καθώς η Mαυρομάτης περιγράφει ένα τοξικό και μισογυνικό περιβάλλον.

Η 34χρονη προσλήφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ως επικεφαλής του Instagram του MrBeast και προήχθη δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο.

Ωστόσο, μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και εχθρικό περιβάλλον εργασίας, υποστηρίζει ότι μετατέθηκε και υποβαθμίστηκε σε «δευτερεύον ρόλο», κάτι που η εταιρεία διαψεύδει υποστηρίζοντας πως «η θέση της καταργήθηκε στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης από τον νέο επικεφαλής ηλεκτρονικού εμπορίου».

Η Mαυρομάτης ζητά επίσης μια αναγνωριστική απόφαση ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τον νόμο περί οικογενειακής και ιατρικής άδειας (FMLA) κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, αναγκάζοντάς την να εργαστεί.

Η Beast Industries, η οποία έχει αντιμετωπίσει αρκετές καταγγελίες για την εταιρική της κουλτούρα ανά τα έτη, αρνείται τα πάντα.

Η αγωγή κατατέθηκε λίγο πριν από την εκδήλωση TIME100 στη Νέα Υόρκη, όπου ο MrBeast τιμήθηκε ως ένας από τους πιο επιδραστικούς influencer των καιρών μας.

Οργανώσεις υπεράσπισης εργαζομένων δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τη δικαστική διεκδίκηση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες υποθέσεις αναδεικνύουν ευρύτερα προβλήματα λογοδοσίας και εργασιακής κουλτούρας.

Σε μια άλλη υπόθεση, ο MrBeast αντιμετωπίζει μια ομαδική αγωγή κατά της Beast Industries και της Amazon, ισχυριζόμενος ότι η 1η σεζόν του Beast Games «υπέβαλε τους διαγωνιζόμενους σε παράλογες, μη ασφαλείς και παράνομες συνθήκες απασχόλησης».

Η αγωγή που κατατέθηκε τον Σεπτεμβρίου 2024 στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ισχυρίζεται ότι η παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού 10 επεισοδίων είχε επίσης περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, οδήγησε ορισμένους διαγωνιζόμενους στο νοσοκομείο και υποτίθεται ότι προσπάθησε να αποσπάσει φορολογικές εκπτώσεις από την πολιτεία της Νεβάδα με δόλιο τρόπο.