Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου, αφού η κίνηση σχηματίζει ουρές χιλιομέτρων σε κεντρικούς άξονες.

Ο Κηφισός η Λεωφόρος Αθηνών και η Αττική Οδός είναι απροσπέλαστες.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Λ. Κηφισού και στα δύο ρεύματα με την κάθοδο να είναι πιο προβληματική η κίνηση.

Αναλυτικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από τα Διυλιστήρια έως την Ασπροπύργου αλλά και στην είσοδο αυτήν από το ύψος της Ελευσίνας, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) έως την Αχαρνών.

Αλλά και στο κέντρο η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη καθώς οι περισσότεροι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι.

Ειδικότερα χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας (άνοδος) αλλά και σε:

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Η κίνηση στον Πειραιά ξεκινά από το ΣΕΦ και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντικά προβλήματα και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στις γύρω περιοχές λίγο πριν τις 09:00 το πρωί σήμερα Πέμπτη:

Η κίνηση στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά.