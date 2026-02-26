newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 07:40

Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η  Περιφερειακή Ενότητα στον Έβρο, από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, με τα νερά να φτάνουν και σε κατοικημένες περιοχές και τη στάθμη του νερού στον ποταμό να βρίσκεται ακόμη σε ανησυχητικά επίπεδα.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που κατέβηκε αυτές τις μέρες από τη Βουλγαρία, μέσω των παραποτάμων Άρδα, Τούντζα και Ερυθροπόταμο, είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Έβρος, να σπάσουν αναχώματα προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και πολύ μεγάλες καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η βιβλική καταστροφή αποτυπώνεται στον αριθμό των πλημμυρισμένων εκτάσεων, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή σε καλλιέργειες και σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μέτρα στα Λάβαρα Σουφλίου.

Πλημμύρες στον Έβρο: Αγωνιούν οι κάτοικοι, ανυπολόγιστες οι ζημιές

Τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ασκούν ασφυκτική πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, με τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Φέρες, Τυχερό, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Εκτός από τις καλλιέργειες που χάθηκαν κάτω από το νερό, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

Η χρονιά χάθηκε λένε οι αγρότες

«Η χρονιά χάθηκε», δήλωσε παραγωγός στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν επιχειρηθεί επανακαλλιέργεια, η απόδοση θα είναι σημαντικά μειωμένη. Οι αγρότες τονίζουν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη εάν υπήρχε έντονη χιονόπτωση στον Γράμμο, καθώς το λιώσιμο του χιονιού θα αύξανε ακόμη περισσότερο τον όγκο των υδάτων και θα επιβάρυνε τη ροή του ποταμού.

Το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη και η ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση παραμένει έντονη.

Η κατάσταση που βιώνει ο Έβρος είναι η χειρότερη που έχει αντιμετωπίσει από το 2015.

Η περιοχή έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» έως την Παρασκευή.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Τράπεζες
Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ελλάδα 26.02.26

Ελλάδα 26.02.26

Ξεσηκωμός 26.02.26

Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ελλάδα 26.02.26

Ελλάδα 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 26.02.26

Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Το Νο.3 του ελληνικού τένις, Γιάννης Ξυλάς, μίλησε αποκλειστικά στο «in» - Το μεταπτυχιακό, οι οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες, η μάχη για να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπάρξη στην Εθνική με τον Τσιτσιπά.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
