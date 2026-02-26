Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις: Πώς να αποφύγετε την παγίδα των τεκμηρίων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις καθώς η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, κυρίως με χαμηλά εισοδήματα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης, που συχνά οδηγούν σε υπερφορολόγηση. Φέτος, παρά τη μεσοσταθμική μείωσή τους κατά 30%, οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων.

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να μειώσετε ή ακόμη και να αποφύγετε πλήρως τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, αρκεί να γνωρίζετε τα «μυστικά» της φορολογικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος μπορεί φέτος να αξιοποιήσει μέχρι και οκτώ κατηγορίες εισοδημάτων ή ποσών για να καλύψει τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τα τεκμήρια.

Φορολογικές δηλώσεις και τεκμήρια

Ειδικότερα, η εφορία δέχεται τις εξής λύσεις που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια:

Πραγματικά εισοδήματα του 2025: Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από REPOS ή έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, αποζημιώσεις και φιλοδωρήματα. Πολλά από αυτά προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 619-620 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ενώ για όσα δεν έχει στοιχεία, οι φορολογούμενοι μπορούν να τα καταχωρήσουν στους κωδικούς 659-660 και 661-662 (επιδόματα ανεργίας) ή 689-692 (φιλοδωρήματα).

Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα: Εφάπαξ, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές ή για ηθική βλάβη, υποτροφίες, έκτακτες ενισχύσεις από φυσικές καταστροφές, προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επίδομα γέννησης κ.ά. Αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.

Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων: Ακίνητα, αυτοκίνητα, κινητά αντικείμενα άνω των 10.000 ευρώ, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.ά. Το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αξίας αγοράς καταχωρείται στους κωδικούς 781-782.

Αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών: Πρόκειται για την ανάλωση κεφαλαίου που προκύπτει από εισοδήματα ή έσοδα προ του 2025 που δεν δαπανήθηκαν και αναλώθηκαν εντός του 2025. Η διαδικασία περιλαμβάνει άθροιση εισοδημάτων και εσόδων, αφαίρεση τεκμηρίων και δαπανών και εμφάνιση του καθαρού ποσού στους κωδικούς 787-788.

Χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 2025: Σε ευρώ ή συνάλλαγμα, εφόσον η προέλευσή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Κωδικοί 781-782 στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.

Δάνεια: Πιστωτικά ή δάνεια από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους εντός του 2025. Κωδικοί 781-782.

Δωρεές και γονικές παροχές: Κάθε ποσό που δόθηκε μέσα στο 2025 μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια διαβίωσης. Συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 της φορολογικής δήλωσης.

Κέρδη από τυχερά παίγνια: Λαχεία, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ καλύπτουν τα τεκμήρια. Εξαιρούνται τα κέρδη από καζίνο. Τα ποσά από τυχερά παίγνια συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1.

