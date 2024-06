Πρίγκιπας William: Η απάντηση που έδωσε σε βετεράνο για την υγεία της Kate Middleton

Οι εκδηλώσεις στο παλάτι συνεχίζονται κανονικά, παρά την απουσία της Kate. Τόσο ο βασιλιάς όσο και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας William δίνουν το παρών στις σημαντικές εκδηλώσεις της Βρετανίας, υπηρετώντας τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Αυτή τη φορά, ο πρίγκιπας William συνάντησε βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, και όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας της Kate, απάντησε χωρίς κανέναν ενδοιασμό, πως είναι καλύτερα.

#KateMiddleton #PrincessofWales #PrinceWilliam #RoyalFamily Princess of Wales is getting better, Prince William tells D-Day veterans. https://t.co/v7abbUJh32

Πιο αναλυτικά, ο William βρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στο Πόρτσμουθ για τα 80 χρόνια από την απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου του 1944. Στο πλευρό του ήταν και ο βασιλιάς Κάρολος, όπως επίσης η βασίλισσα Καμίλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ και 500 βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά την ομιλία που εκφώνησε ο William συνομίλησε με μερικούς βετεράνους. Ένας από αυτούς, ο Τζέφρι Γουίβινγκ 100 ετών, τον ρώτησε για την υγεία της Kate, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο.

Τότε ο William απάντησε: «Είναι καλύτερα, ευχαριστώ. Θα ήθελε πολύ να είναι σήμερα εδώ». Μάλιστα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συγκινημένος έσφιξε το χέρι του υπερήλικα βετεράνου, και ανέφερε την γιαγιά της Kate Middleton, η οποία επίσης είχε προσφέρει στην αντίσταση του ναζισμού.

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος ανέφερε στον βετεράνο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου πως η γιαγιά της συζύγου του, η Βάλερι Μίντλετον, αγωνίστηκε κατά των κατοχικών δυνάμεων. Η γιαγιά της Kate συμμετείχε στην ομάδα του καθηγητή μαθηματικών Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος με έδρα το Μπλέτσλεϊ στο Μπακινχαμσάιρ κατόρθωσε να αποκρυπτογραφήσει τον στρατιωτικό μυστικό κώδικα «Enigma», που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους.

