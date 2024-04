«Ο Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Φενερμπαχτσε» (pic)

Ο Σέιν Λάρκιν μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον εκρηκτικό γκαρντ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μία από αυτές ήταν και η Φενέρμπαχτσε. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φαίνεται πως είχε καταθέσει μια εξαιρετική πρόταση όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι στον Αμερικανό και περίμενε την απάντησή του για να τον… κλέψει από τη μισητή αντίπαλο.

Όμως σύμφωνα με όσα τονίζει η ισπανική ιστοσελίδα «encestando» ο Λάρκιν θα παραμείνει παίκτης της Αναντολού Έφες, αφού φαίνεται πως αποδέχθηκε τη διετή επέκταση που πρόσφερε ο σύλλογος.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Αμερικανός είπε όχι σε 11,5 εκατομμύρια (για τρία χρόνια) στη Φενέρ και προτίμησε τα 10,5 εκατ. (επίσης για τρία χρόνια) της Έφες. Δείχνοντας την πίστη του στην ομάδα που έχει περάσει έξι σεζόν. Μια σημαντική εξέλιξη για την Αναντολού Εφές, που όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει στο ρόστερ της τον Αμερικανό γκαρντ.

Larkin refused Fenerbahce’s offer and has accepted a contract extension with Efes for 3 seasons, I was informed.

🏀 Larkin no se mueve: ha renovado por tres temporadas con el Efes

➡️https://t.co/5i8Yf923rn pic.twitter.com/FQJkXmDRAC

— www.encestando.es (@webEncestando) April 29, 2024