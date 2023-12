Ο πατέρας της αεροβικής εξακολουθεί να γυμνάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα στα 92 του

Ρωτήστε έναν νεότερο ενήλικα για την ιστορία της αεροβικής και μπορεί να προβληματιστεί. Άλλωστε, η έννοια των aerobics υπήρχε πάντα για άτομα κάτω των 50 ετών. Ρωτήστε κάποιον άνω των 50 ετών την ίδια ερώτηση και μπορεί να υποθέσει ότι η τρέλα της αεροβικής ξεκίνησε με την ηθοποιό Τζέιν Φόντα, δημιουργό της δημοφιλούς σειράς «Jane Fonda’s Workout» που έκανε το ντεμπούτο της το 1982 και έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες κασέτες VHS όλων των εποχών.

Αλλά η ιδέα της αεροβικής – ένα σύστημα φυσικής κατάστασης που αυξάνει την υγεία της καρδιάς, ενισχύει την αντοχή και μειώνει το σωματικό λίπος -στην πραγματικότητα ήταν μια πρωτοπορία της δεκαετίας του 1960 από τον Δρ Κένεθ Κούπερ (Dr. Kenneth Cooper), γιατρό και ειδικό στην προληπτική ιατρική. Ο ίδιος επινόησε επίσης τον όρο με την κυκλοφορία του βιβλίου του «Aerobics» το 1968.

«Στη δεκαετία του 1950 και του 1960, η άσκηση θεωρούνταν επικίνδυνη» δήλωσε ο Κούπερ. «Μου είπαν ότι ο κόσμος θα είναι τώρα γεμάτος από νεκρούς δρομείς. Δέχτηκα πολλές και τρομερές επικρίσεις τα πρώτα χρόνια».

Αυτή η άποψη σύντομα άλλαξε. Σήμερα, ο Κούπερ -92 ετών πλέον- εξακολουθεί να εργάζεται σκληρά προσπαθώντας να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να παραμείνουν σωματικά γυμνασμένοι. Είναι επικεφαλής του Cooper Aerobics Center στο Ντάλας, το οποίο ίδρυσε το 1970. Το κέντρο αποτελείται από έξι εταιρείες υγείας και ευεξίας, συμπεριλαμβανομένης μιας κλινικής, και το Ινστιτούτο Cooper, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης.

Ο Cooper είναι επίσης ο δημιουργός του 12λεπτου τρεξίματος και των τεστ FitnessGram PACER, τα οποία μετρούν την αερόβια ικανότητα και τη φυσική κατάσταση. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει αυτές τις αξιολογήσεις, συχνά κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος γυμναστικής.

Επιπλέον, ο φανατικός της γυμναστικής έχει συγγράψει περισσότερα από δώδεκα βιβλία εκτός από το «Aerobics», ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από μια μελέτη 20.000 ατόμων που έδειξε ότι η αυξημένη φυσική κατάσταση συνδέεται με μειωμένες περιπτώσεις άνοιας και έχει λάβει μια σειρά από βραβεία και αναγνωρίσεις για τα επιτεύγματα της ζωής του.

Ο Κούπερ μοιράστηκε πρόσφατα τις σκέψεις του με το CNN σχετικά με την παγκόσμια γυμναστική και υγεία στον 21ο αιώνα.

CNN: Ποια είναι μια από τις πιο θετικές εξελίξεις στον τομέα της φυσικής κατάστασης που έχετε δει τα τελευταία 50 χρόνια;

Δρ Κούπερ και η σύζυγός του, Μίλντρεντ Κούπερ: Γράψαμε το βιβλίο «Aerobics for Women» το 1979 και τέθηκε το ερώτημα αν ήταν στοιχείο θηλυκότητας να ιδρώνει μια γυναίκα. Τόσο άσχημα ήταν τα πράγματα εκείνες τις μέρες. Μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις είναι να δούμε πόσες γυναίκες είναι πλέον μαραθωνοδρόμοι. Στο παρελθόν, στις γυναίκες έλεγαν ότι δεν έπρεπε να τρέχουν. Έλεγαν ότι η μήτρα τους θα έπεφτε και όλα αυτά τα τρελά πράγματα. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, φυσικά. Αν κοιτάξετε τον αριθμό των μαραθωνοδρόμων τώρα, σχεδόν οι μισοί είναι γυναίκες. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχω δει.

