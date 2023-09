Στα 97 της, η πρώτη κυρία του fitness εξακολουθεί να εμπνέει

Οι πρωινές ασκήσεις της Elaine LaLanne ξεκινούν συχνά πριν καν σηκωθεί από το κρεβάτι. Ξαπλωμένη πάνω στα σκεπάσματα, κάνει «δύο επαναλήψεις των 12 από jackknifes». Στο νιπτήρα του μπάνιου, κάνει push-ups με κλίση. Αφού ντυθεί και μακιγιαριστεί, πηγαίνει στο γυμναστήριο του σπιτιού της, όπου περπατάει για λίγα λεπτά σε έναν διάδρομο με ανηφορική κλίση και κάνει έλξεις σε ένα μηχάνημα.

«Είκοσι λεπτά την ημέρα με βοηθούν να προχωρήσω», λέει ενώ βρίσκεται στο σπίτι της στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας.

Αλλά ο μεγαλύτερος, καθημερινός της άθλος, λέει, βασίζεται στη θέλησή της. Στα 97 της χρόνια, η LaLanne υπενθυμίζει στον εαυτό της κάθε πρωί: «Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς». Όπως λέει αυτή η πίστη όχι μόνο την κράτησε σωματικά ενεργή παρά τους τραυματισμούς και τα συναισθηματικά εμπόδια, αλλά την βοήθησε επίσης να ζήσει τη ζωή κάποιου κατά δεκαετίες νεότερου. «Όλα ξεκινούν από το μυαλό» ξεκαθαρίζει.

Δίδυμο με τον Jack

Η συνήθεια της LaLanne να μιλάει με τσιτάτα («Δεν είναι πρόβλημα, είναι εμπειρία», «Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με τον εξοπλισμό που έχεις») είναι προϊόν μιας ζωής που προσπαθεί να εμπνεύσει τους ανθρώπους να κινούνται περισσότερο και να βελτιώνουν τον εαυτό τους. Για σχεδόν έξι δεκαετίες, ήταν σύζυγος και συνέταιρος της τηλεοπτικής προσωπικότητας Jack LaLanne, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο πατέρας του σύγχρονου κινήματος γυμναστικής, και του οποίου η εκπομπή γυμναστικής παιζόταν για 34 χρόνια, από το 1951 έως το 1985.

«Ήταν η καθοδηγητική δύναμη πίσω από τον Jack» δήλωσε ο Rick Hersh, ατζέντης ταλέντων της LaLanne για περισσότερα από 40 χρόνια.

Ενώ ο Τζακ ήταν γεννημένος σόουμαν – έγινε διάσημος εκτελώντας ακροβατικά στην παραλία Muscle Beach της Σάντα Μόνικα τη δεκαετία του 1930 – η Ελέιν προτιμούσε να εργάζεται στα παρασκήνια, υποστηρίζοντάς τον και διαχειριζόμενη την εκτεταμένη ψυχαγωγική και επιχειρηματική αυτοκρατορία τους, η οποία περιελάμβανε όχι μόνο μια τηλεοπτική εκπομπή αλλά και δεκάδες συσκευές γυμναστικής, προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής, καθώς και μια αλυσίδα γυμναστηρίων με περισσότερα από 100 σημεία σε όλη τη χώρα.

Συνέχισε μόνη της

Από τον θάνατο του Jack το 2011, ωστόσο, η Elaine (την οποία οι φίλοι αποκαλούν LaLa) έχει καλλιεργήσει αθόρυβα ένα δικό της κοινό. Εξακολουθεί να διευθύνει την επιχείρηση της οικογένειάς της, την BeFit Enterprises – η οποία πωλεί αρχειακά βίντεο και αναμνηστικά και παραχωρεί άδειες χρήσης του ονόματος LaLanne – από ένα ράντσο που βρίσκεται ανάμεσα σε κατάφυτους λόφους και πολλά ζώα.

Έχει εκδώσει δύο βιβλία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ετοιμάζει τόσο ένα ντοκιμαντέρ όσο και μια ταινία μεγάλου μήκους με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, ο οποίος έχει υπογράψει για να υποδυθεί τον Τζακ. Όλα αυτά ενώ ισχυροί παράγοντες της βιομηχανίας γυμναστικής – η βασίλισσα της οικιακής γυμναστικής της δεκαετίας του 1990, η Denise Austin, ο γκουρού του Tae Bo, ο Billy Blanks, ο θρύλος του bodybuilding, ο Lou Ferrigno – ζητούν τις συμβουλές της για την πλοήγηση στη ζωή και τις επιχειρήσεις.

«Είναι σχεδόν σαν δεύτερη μαμά για μένα» δήλωσε ο Ferrigno.

Η γκουρού της ενδυνάμωσης

Τον Ιούλιο, στο ετήσιο συνέδριο της Idea Health and Fitness Association, η LaLanne περπάτησε στους διαδρόμους με ένα χαμόγελο και ένα λαμπερό, νέο μπαστούνι, καθώς ένα σταθερό ρεύμα από γυμνασμένους, ντυμένους με lycra επαγγελματίες γυμναστές τη σταματούσαν για selfies.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, παρουσίαzε το βραβείο Jack LaLanne, ένα βραβείο ισόβιου επιτεύγματος του κλάδου που απονέμεται σε προσωπικότητες του fitness που προωθούν την υγεία και την άσκηση στα μέσα ενημέρωσης.

«Πολλά από τα μέλη μας έρχονται γι’ αυτήν» δήλωσε η Amy Thompson, η διευθύνουσα σύμβουλος της Idea. «Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε το όνομα σε βραβείο Elaine LaLanne».

Εξάλλου, το 1926, όταν γεννήθηκε η LaLanne, λίγοι Αμερικανοί είχαν κάνει την άσκηση μέρος της καθημερινότητάς τους, δήλωσε η Shelly McKenzie, ανεξάρτητη μελετήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Getting Physical: The Rise of Fitness Culture in America».

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η LaLanne είναι μια «απόδειξη της αποτελεσματικότητας μιας δια βίου συνήθειας της άσκησης», δήλωσε η Dr McKenzie – και ίσως ακόμη πιο σημαντική, η δύναμη της επιλογής του πώς θέλετε να φαίνεστε και να αισθάνεστε στα γηρατειά.

Κάπνιζε και έτρωγε σοκολάτες

Μεγαλωμένη στη Μινεάπολη, η Elaine ονειρευόταν μια καριέρα στο χώρο της ψυχαγωγίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, πήγε δυτικά στο Σαν Φρανσίσκο, όπου εργάστηκε στο εκκολαπτόμενο μέσο της τηλεόρασης, και τελικά έγινε παραγωγός και συμπαρουσιάστρια μιας ζωντανής καθημερινής εκπομπής ποικίλης ύλης, πράγμα σπάνιο σε μια εποχή που λίγες γυναίκες στο μέσο κινούνταν πέρα από ρόλους γραμματέως.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, είχε γίνει τοπική διασημότητα, την οποία ένας δημοσιογράφος αποκάλεσε «η αγαπημένη της τηλεόρασης του Σαν Φρανσίσκο».

Διαζευγμένη ανύπαντρη μητέρα με απαιτητική δουλειά, η Elaine, τότε 27 ετών, κάπνιζε, έτρωγε σοκολάτες για μεσημεριανό και, όπως οι περισσότεροι Αμερικανοί της εποχής, δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στην άσκηση και τη διατροφή.

Τότε, μια μέρα του 1951, η εκπρόσωπος τύπου ενός τοπικού bodybuilder και ιδιοκτήτη γυμναστηρίου τηλεφώνησε στο στούντιο και είπε ότι ο πελάτης της θα μπορούσε να κάνει push-ups στον αέρα για μια ολόκληρη εκπομπή. Και βέβαια, ο Jack LaLanne τα κατάφερε, σηκώνοντας και κατεβάζοντας το 1,80 μ. ύψος του σε μια ολόκληρη εκπομπή 90 λεπτών, ενώ οι παρουσιαστές συνέχιζαν κανονικά τη ροή του προγράμματος.

«Δεν θέλω να είμαι γριά όταν γεράσω»

Λίγο μετά τη συνάντησή τους, ο Jack πέρασε στο γραφείο της Elaine στο στούντιο και την επέπληξε επειδή έφαγε ένα ντόνατ και κάπνιζε. «Τον έδιωξε, κυριολεκτικά, δαγκώνοντας μια αχρείαστη μπουκιά από το ντόνατ της και φυσώντας καπνό τσιγάρου στο πρόσωπό του», έγραψε το 2018 ο ιστορικός της γυμναστικής Ben Pollack.

Αλλά με τον καιρό, τον ερωτεύτηκε όχι μόνο, αλλά και τις πεποιθήσεις του σχετικά με την κατανάλωση ολικής αλέσεως τροφών και την άσκηση – τις οποίες προσάρμοσε από τον διάσημο lifestyle των αρχών του 20ού αιώνα, τον Paul Bragg, και οι οποίες τον μεταμόρφωσαν από έναν αρρωστημένο νεαρό σε στιβαρό bodybuilder. Αυτό την έκανε να σκεφτεί: «Δεν θέλω να είμαι γριά όταν γεράσω».

Με το τηλεοπτικό υπόβαθρο της Elaine και το χάρισμα του Jack, το αστέρι της σχέσης τους μεσουράνησε. Η εμφάνιση του Jack στην εκπομπή της Elaine οδήγησε τελικά στη δική του ζωντανή εκπομπή στο ίδιο δίκτυο και στη συνέχεια στο «The Jack LaLanne Show», στο Λος Άντζελες, το οποίο έγινε η πρώτη αμερικανική σειρά αφιερωμένη στη δίαιτα και την άσκηση. Καθώς ο Jack εγκαταστάθηκε στο Χόλιγουντ, η Elaine φιλοξενούσε την εκπομπή του στο Bay Area και έδινε διαλέξεις σε όλη την πολιτεία για την υγιεινή ζωή.

Άρχισε επίσης να διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές λεπτομέρειες της ανάπτυξης προϊόντων και των συμφωνιών αδειοδότησης που προετοίμαζαν τη σύγχρονη αγορά γυμναστικής με γνώμονα την προσωπικότητα – συμπεριλαμβανομένης μιας ζυγαριάς μπάνιου του Jack LaLanne, μιας ζώνης αντίστασης με όνομα «Glamour Stretcher» και πολλών βιταμινών.

Παρόλα αυτά ήταν περισσότερο γνωστή για τις εμφανίσεις της μπροστά στην κάμερα ως συμπαρουσιάστρια.

«Η μαμά δεν πήγαινε σε γυμναστήριο»

«Πάντα έψαχνα για πρότυπα» δήλωσε η Jan Todd, πρωτοπόρος στο γυναικείο powerlifting και προσωρινή πρόεδρος του τμήματος κινησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. «Μεγάλωσα πριν κυριαρχήσει η εμμονή της ευεξίας. Η μαμά δεν πήγαινε σε γυμναστήριο».

Η Dr. Todd βρήκε έμπνευση στη LaLanne, η οποία, με το ξανθό μαλλί της και τη χαρούμενη διάθεσή της, έκανε την ανάπτυξη μυών να φαίνεται δελεαστική για τις γυναίκες.

Φυσικά, δεν προωθούσαν όλα τα μηνύματα των LaLannes την υγιή ισορροπία. Η παρακολούθηση των πρώτων επεισοδίων είναι σαν να παρακολουθείς τη γέννηση της σύγχρονης κουλτούρας της δίαιτας, η οποία προωθεί το ιδανικό του λεπτού σώματος και παρουσιάζει το λίπος ως πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, δήλωσε ο Dr. McKenzie.

Επινόησαν και διέδωσαν ατάκες όπως «10 δευτερόλεπτα στα χείλη και μια ζωή στους γοφούς».

Η LaLanne υποστηρίζει αυτά τα μηνύματα, λέγοντας ότι έδιναν στους θεατές κίνητρα και αυτοπεποίθηση για να πετύχουν το στόχο τους. Αλλά αναγνώρισε ότι «είναι καλύτερα» τώρα που υπάρχει ποικιλία σωματικών μεγεθών στην τηλεόραση.

Να καταρρεύσει ή να τα καταφέρει;

Με το πανταχού παρόν χαμόγελό της και την προτίμησή της στις ατάκες, η θετικότητα της LaLanne θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως αφέλεια. Αλλά η ηλιόλουστη προοπτική της είναι σκληρά κερδισμένη, κυρίως ως αποτέλεσμα της 24ης Μαΐου 1973, όταν η 21χρονη κόρη της από τον πρώτο της γάμο, η Janet, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Τη νύχτα που έμαθε ότι το παιδί της είχε σκοτωθεί, είπε, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επιλογή: Να καταρρεύσει ή να τα καταφέρει.

Σκέφτηκε: «Η Janet, αν μπορεί να σε δει εκεί πάνω, δεν θα ήθελε ποτέ να με δει να κλαίω» είπε η LaLanne, επιλέγοντας προσεκτικά τα λόγια της. «Θέλω να πω, δεν μπορώ – έχει φύγει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Δεν μπορώ να τη φέρω πίσω».

Η γυναίκα που είχε κηρύξει το ευαγγέλιο της αλλαγής της ζωής σας ήξερε ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν μπορούσε ποτέ να αλλάξει. Αντιμετώπισε τη θλίψη της με τον τρόπο που προσέγγιζε όλα τα υπόλοιπα – ορμώντας προς τα εμπρός, όπως είπε, και εκπαιδεύοντας τον εγκέφαλό της, σαν μυς που είναι, να εστιάζει όχι στην απώλειά της αλλά στη χαρά που της είχε προσφέρει η κόρη της όταν ήταν ζωντανή.

«Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό»

Η μεγαλύτερη κληρονομιά των LaLannes, είπε ο Dr. Todd, μπορεί να είναι ότι «μας δείχνει την αξία της άσκησης σε σχέση με τη γήρανση».

Καθώς μεγάλωνε, ο Jack έκανε ακροβατικά στα μέσα ενημέρωσης γιορτάζοντας τα γενέθλιά του. Στα 70 του χρόνια, ρυμούλκησε έναν στολίσκο από 70 βάρκες κωπηλασίας γεμάτες με 70 άτομα κατά τη διάρκεια μιας κολύμβησης μήκους ενός μιλίου. Η Elaine άρχισε να γράφει βιβλία για την κίνηση στη μέση ηλικία, με τίτλους όπως «Fitness After 50» και «Dynastride!».

Ενώ οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν στενά με τους LaLannes λένε ότι εκείνη ήταν η ραχοκοκαλιά της αυτοκρατορίας, η ίδια η Elaine αποφεύγει τα εύσημα για τον ρόλο της στην οικοδόμηση του ονομάτός τους ως brand. Όταν την πιέζουν να αναδείξει τα επιτεύγματά της, αλλάζει γρήγορα το θέμα σε κάτι άλλο -συνήθως στον Jack- ή επιστρέφει στους χαρακτηριστικούς αφορισμούς της («Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό», «Μια μπάντα ενός ατόμου είναι καλή, αλλά περισσότεροι στην μπάντα την κάνουν καλύτερη»). Ακόμα και τα email της εμφανίζονται ως «Jack LaLanne».

«Αν δεν κινείσαι, γίνεσαι αμετακίνητος»

Η LaLanne δήλωσε ότι έχει επιβραδύνει από τότε που έκλεισε τα 92 της χρόνια. Έχει επίσης πέσει αρκετές φορές την τελευταία δεκαετία. Αλλά η σωματική δύναμη που απέκτησε στο γυμναστήριο τη βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια της, είπε.

Μαζί με τις καθημερινές της ασκήσεις, η Elaine αφιερώνει χρόνο στις διατάσεις και στο να κρέμεται από μια μπάρα έλξης, αφήνοντας το σώμα της «να κρέμεται χαλαρά σαν κουρέλι στον άνεμο».

Χρησιμοποιεί τον ίδιο εξοπλισμό γυμναστικής που χρησιμοποιούσαν εκείνη και ο Jack για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων βαρών που σχεδίασε ο Jack τη δεκαετία του 1930 και ενός διαδρόμου που αγόρασε το ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

«Πρέπει να κινείσαι» είπε. «Αν δεν κινείσαι, γίνεσαι αμετακίνητος».

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στους nytimes.com