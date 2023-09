Ντμίτρι Μεντβέντεφ: Η Ρωσία μπορεί να προσαρτήσει περισσότερα εδάφη από την Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δεσμεύτηκε σήμερα ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με ευκαιρία τη συμπλήρωση ενός έτους από τη προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία) θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη καταστροφή του ναζιστικού καθεστώτος στο Κίεβο και την απελευθέρωση των αρχικά ρωσικών εδαφών από τα χέρια του εχθρού», έγραψε ο Μεντβέντεφ με ανάρτηση στο Telegram.

«Η νίκη θα είναι δική μας. Και περισσότερες νέες περιοχές θα ενταχθούν στη Ρωσία», τόνισε ο νυν υπ’ αριθμόν δύο στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας και ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

