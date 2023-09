Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πολλοί βετεράνοι της Wagner θεωρούν τον Τρόσεφ προδότη», λέει η Βρετανία

Η Ρωσία εξακολουθεί να εξαρτάται από μισθοφόρους και μονάδες εθελοντών από ιδιωτικούς στρατούς στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, ακόμη και μετά την εξέγερση της Wagner, σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας.

Βίντεο που δημοσιοποίησε χθες, Παρασκευή, το Κρεμλίνο δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντάται με τον Αντρέι Τρόσεφ, πρώην υπαρχηγό του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ που έπεσε στη δυσμένεια του Ρώσου προέδρου και σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους του στα τέλη Αυγούστου.

Ο Πούτιν ανέθεσε στον Τρόσεφ να δημιουργήσει νέες «μονάδες εθελοντών μαχητών».

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Γιούνους-μπεκ Γεφκούροφ, ο οποίος εντοπίστηκε πρόσφατα να επισκέπτεται αφρικανικές χώρες.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε πως ο Τρόσεφ ενεπλάκη στην προσπάθεια υπογραφής από μαχητές της Wagner συμβολαίων με τον τακτικό ρωσικό στρατό και πρόσθεσε πως πολλοί βετεράνοι της Wagner «τον θεωρούν πιθανόν προδότη».

Η συνάντηση, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, δείχνει πως η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί «ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρίες, και να σχεδιάζει για το μέλλον της Wagner».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσιεύει καθημερινά πληροφορίες για τις εξελίξεις στον πόλεμο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο για παραπληροφόρηση.

