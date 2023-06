Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του που απευθύνεται στους μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner ότι «έχουν εξαπατηθεί και συρθεί σε μια εγκληματική περιπέτεια» από τον επικεφαλής τους, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παροτρύνει επίσης τους μαχητές της Wagner να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους του και αυτούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, και υπόσχεται να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δηλώνει, επίσης, ότι οι αναφορές για χτύπημα των δυνάμεων της Wagner είναι ψευδείς.

«Όλα τα μηνύματα και τα βίντεο που διανέμονται στα κοινωνικά δίκτυα εκ μέρους του Γεβγκένι Πριγκόζιν σχετικά με το υποτιθέμενο χτύπημα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κατά των ‘ στρατοπέδων της Wagner’ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν προβοκάτσια», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το TASS.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της, εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Από τη δική του μεριά ο Σεργκέι Σουροβίκιν, αναπληρωτής διοικητής των ενωμένων ρωσικών δυνάμεων, καλεί τον Πριγκόζιν να λύσει τις διαφορές του με τον ρωσικό στρατό ειρηνικά για να μη βοηθήσει τον εχθρό.

Sergey Surovikin calls on Wagner PMC to resolve problems peacefully, not to aid enemy:https://t.co/pPxhEEKEcm pic.twitter.com/E1IX33hXzA

— TASS (@tassagency_en) June 24, 2023