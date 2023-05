Η Ρωσία κινητοποιήθηκε για να εκκενώσει μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών όπλων στο Μπέλγκοροντ καθώς οι μάχες στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη, με τις ρωσικές δυνάμεις να καταστέλλουν ένοπλες ομάδες (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) που προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο τοπικών πόλεων.

Τα ρωσικά στρατεύματα ανέκτησαν τον έλεγχο των πόλεων Κοζίνκα και Γκραϊβορόν, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, αλλά οι δυνάμεις της Μόσχας εξακολουθούν ν’ αναζητούν ένοπλους μαχητές σ’ όλη την περιοχή.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους «ουκρανούς τρομοκράτες» οπισθοχώρησαν στην Ουκρανία ή εξουδετερώθηκαν από αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού και άλλες ρωσικές δυνάμεις.

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για «ουκρανούς σαμποτέρ» ενώ το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.

The #RussianFreedomLegion seizes large quantities of Russian equipment in the #Belgorod region. They say it’s not the only trophy. In addition, they found a lot of weapons, equipment and military uniforms pic.twitter.com/AC2utaYCOK

Πίσω από τις επιθέσεις εμφανίζονται οι μαχητές της λεγεώνας «Ελευθερία στη Ρωσία» και του «Σώματος Ρώσων Εθελοντών».

Οι δύο ομάδες, που ισχυρίζονται ότι σχεδιάζουν επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, είχαν ανακοινώσει ότι «δημιουργούν αποστρατικοποιημένη ζώνη στα σύνορα με την Ουκρανία, απ’ όπου ο ρωσικός στρατός δεν θα μπορεί να τη βομβαρδίζει».

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση από ουκρανούς μαχητές», αναφέροντας ότι τη Δευτέρα άνοιξαν πυρ με όλμους και πυροβολικό σε οικιστικά συγκροτήματα, δημόσια γραφεία και εγκαταστάσεις πολιτικής υποδομής στην περιοχή Γκραϊβορόν.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας ανακοίνωσε χθες Τρίτη το απόγευμα τη λήξη της «ειδικής αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ καθώς οι δυνάμεις του ρωσικού στρατού φέρεται να εξουδετέρωσαν τις ένοπλες δυνάμεις που εισέβαλαν στο ρωσικό έδαφος.

Εν μέσω των συγκρούσεων, η Μόσχα μετέφερε τα πυρηνικά όπλα από τις εγκαταστάσεις του Belgorod-22 που βρίσκονται στην περιοχή καθώς το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Αντρίι Γιουσόφ (φωτογραφία, κάτω, από pravda.com.ua), εκπρόσωπος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ρωσική εγκατάσταση είναι γνωστή ως στρατιωτική μονάδα Αρ. 25624 και βρίσκεται στο Γκραϊβορόν, πόλη και διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη δυτική Ρωσία κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrainska Pravda.

Επισημάνθηκε ως «αντικείμενο Γ» για την κεντρική πυρηνική εγκατάσταση αποθήκευσης, αναφορικά με τη συμβατική ονομασία των Ρωσικών Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, προσθέτει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Νικολάι Σόκοφ, ανώτερος συνεργάτης του Κέντρου Αφοπλισμού και Μη Διάδοσης της Βιέννης, ανέφερε στο Newsweek, μέσω email, ότι είναι περισσότερο από «99 τοις εκατό βέβαιος» πως εάν η αναφορά είναι αληθινή, η απόσυρση έγινε για την ασφάλεια των όπλων – προσθέτοντας ότι η χρήση τους από τη Ρωσία «είναι ουσιαστικά μηδενική».

«Εάν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα, θα ακολουθήσει μια κλιμάκωση με το ΝΑΤΟ και θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του ΝΑΤΟ [πιθανότατα της Πολωνίας]», είπε ο Σόκοφ.

«Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Μόσχα έχει επιδείξει σχετική επιφυλακτικότητα: παρά τις διάφορες αόριστες απειλές, δεν έχει λάβει μέτρα κλιμάκωσης – τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήση πυρηνικών».

Στο Γκραϊβορόν εισέβαλαν μέλη της λεγεώνας, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, και κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και «να μην αντισταθούν».

Ο Μιχαήλ Τρόιτσκι, πολιτικός αναλυτής, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις, και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον, συμφωνεί με τον Σόκοφ και σημειώνει μέσω email στο Newsweek ότι είναι «περίεργο» που η Ρωσία δεν μετακίνησε αυτά τα πυρομαχικά στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα της εγκατάστασης στα σύνορα.

Θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι οι ενέργειες των ενόπλων μπορεί να αιφνιδίασαν κατά κάποιο τρόπο το Κρεμλίνο, πρόσθεσε.

«Ενώ η Ουκρανία πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση ν’ αναπτύξει τις πυρηνικές κεφαλές ακόμη κι αν τις αποκτήσει, η Μόσχα ίσως θέλει ν’ αποτρέψει να περιέλθουν αυτές στα χέρια των χωρών του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Τρόιτσκι.

Russia announces that it has evacuated its tactical nuclear weapons from the Belgorod-22 facility near Grayvoron.

They were stored only a few km from where the fighting is taking place right now pic.twitter.com/MrgqWDGRAr

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 22, 2023